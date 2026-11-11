Ο Σωτήρς Βετάκης αποκάλυψε στην εκπομπή «Floor Generals» του καναλιού Betarades, το που έχουν τοποθετηθεί οι προφυλακιστέοι της υπόθεσης του Basketgate.

Η υπόθεση του Basketgate, του σκανδάλου δηλαδή που αφορά την ελληνική καλαθοσφαίριση και εμπλέκει διάφορα πρόσωπα της ηγεσίας της πορτοκαλί θεάς, απασχόλησε έντονα άπαντες τις προηγούμενες ημέρες.

Οι εμπλεκόμενοι για τους οποίους είχε εκδοθεί και ένταλμα σύλληψης, αφού έμαθαν τις κατηγορίες τους και απολογήθηκαν, τοποθετήκαν από τον εισαγγελέα ενόψει της δίκηςκαι της απόφασης. Τέσσερις εξ’ αυτών κρίθηκαν προφυλακιστέοι και άλλοι δύο (Τσαρούχα και Πηλοϊδης) σε κατοίκον περιορισμό, με βραχιολάκι και ρητή απαγόρευση ενασχόλησης με το άθλημα.

Όσο για τους υπόλοιπους; Δεν προαυλίζουν παρέα όπως σημείωσε ο Σωτήρης Βετάκης στην εκπομπή των «Floor Generals» τη Δευτέρα 9/11 κι αυτό διότι βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες και σοφρωνιστικά ιδρύματα πλέον.

Από αυτούς ο Γιώργος Μαυραγάνης, στενός φίλος του Βαγγέλη Λιόλιου το όνομα του οποίου αναφέρεται περισσότερο από τον καθένα στη δικογραφία, βρίσκεται στις φυλακές της Χαλκίδας. Εκεί όπου οι κρατούμενοι μαθαίνουν γραφή, ανάγνωση και τέχνες καθώς είναι οι μοναδικές φυλακές στην Ελλάδα που έχουν εργαστήριο και κλωστουφαντουργείο μέσα.

Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, έχει μεταφερθεί στο σωφρονιστικό κατάστημα της Κορίνθου το οποίο πριν από μία διετία μετατράπηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα για οικονομικά εγκλήματα.

Στον Κορυδαλλό είναι ο κύριος Παπαπέτρου και ο Ηλίας Κορομηλά στο Μαλανδρίνο Φωκίδος, φυλακή υψίστης ασφαλείας γνωστή για τις περιβόητες… αποδράσεις της. Εκεί όπου στο παρλεθόν είχαν κρατηθεί και αποδράσει οι Παλαιοκώστας και Ριζάι μεταξύ άλλων.