Οι καλοκαιρινές ενδείξεις πως το μονοπώλιο στην μπασκετική ενδεχώρα κλυδωνίζεται και σείεται, επιβεβαιώνεται νωρίς μέσα στη σεζόν χάρις τον Άρη και τον ΠΑΟΚ.

Οι «κιτρινόμαυροι» μετέτρεψαν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό σε μονόλογο στο δεύτερο μέρος και έκαναν το 2/2 απέναντι στους δύο αιώνιους της Αθήνας, μετατρέποντας το επερχόμενο μεγάλο ματς της πόλης κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι σε ντέρμπι κορυφής.

Το Αλεξάνδρειο δεν ήταν ποτέ εύκολη έδρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, είχε τις ιδιομορφίες της, ακόμα κι όταν ο Άρης έμοιαζε αποδυναμωμένος τα προηγούμενα αρκετά χρόνια.

Ωστόσο για να βρει κανείς την τελευταία φορά που ο Άρης επικράτησε στην έδρα του τόσο των «ερυθρόλευκων» όσο και των «πρασίνων» για την κανονική διάρκεια, πρέπει να γυρίσει πολλά χρόνια πίσω. Πάρα πολλά.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της αγωνιστικής περιόδου 1999-00, όταν η μπασκετική Θεσσαλονίκη έπνεε τα λοίσθια και η δύναμη πυρός του αθλήματος είχε ήδη κατηφορίσει ήδη στην Αθήνα, ο Άρης είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό με 67-65 και τον Παναθηναϊκό με 64-61 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν τερματίσει στην 8η θέση τότε της κατάταξης και έπαιξαν στα προημιτελικά με τον Ολυμπιακό που είχε ισοβαθμίσει με τον Παναθηναϊκό στο 21-5, αλλά είχε κάνει το 2/2 απέναντι τον «αιώνιο αντίπαλό» του.

Στην 4άδα παρόλα αυτά ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε το break και ολοκλήρωσε τη δουλειά στη Θεσσαλονίκη για να κλείσει θέση με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που μια ομάδα της Θεσσαλονίκης έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής και αγωνίστηκε για τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.

Εκείνη την περίοδο το «τριφύλλι» του Ομπράντοβιτς κατέκτησε το πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό, χάνοντας στον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος από την ΑΕΚ του Ίβκοβιτς στη Θεσσαλονίκη με 59-57.