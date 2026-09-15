Μία υψηλού βαθμού δυσκολίας δοκιμασία θα πρέπει να περάσει ο Παναθηναϊκός αποχαιρετώντας το 2026 και καλωσορίζοντας το 2027.

Το πρωί της Τρίτης (15/9) έγινε γνωστό, όπως σας είχε ενημερώσει εδώ και μέρες το Ole.gr, το πρόγραμμα της Stoiximan GBL. Της πιο ανταγωνιστικής – χωρίς αμφιβολία – έκδοσης της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ τα τελευταία χρόνια λόγω ΠΑΟΚ και Άρη.

Οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης μαζί με την πάντα υπολογίσιμη ΑΕΚ, έχουν αυξήσει σαφέστατα τον βαθμό δυσκολίας για τους «αιώνιους» που πρέπει να βρίσκουν λύσεις και ενέσεις φρεσκάδας και στην Ελλάδα, ξέχωρα από το εξαντλητικό πρόγραμμα στην Ευρώπη.

Κι αυτό διότι ελλοχεύουν σημαντικοί κίνδυνοι, ιδίως στη Θεσσαλονίκη την έχει στημένη στους «αιώνιους» στη… γωνία, έτοιμη να ορμήξει όταν μυριστεί «αίμα.»

Η περίοδος του πρώτου ντέρμπι αιωνίων της σεζόν για τη Stoiximan GBL, αποτελεί και την πιο απαιτητική του πρώτου διαστήματος για τον Παναθηναϊκό. Στο μεταίχμιο της μετάβασης από το πρώτο μισό στο δεύτερο σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Κι αυτό διότι η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς καλείται να ανταπεξέλθει των ταξιδιών αλλά και παιχνιδιών με αξιόμαχους αντιπάλους και μεγάλου βαθμού δυσκολίας στα… χαρτιά.

Από τις 23 του Δεκέμβρη λοιπόν μέχρι τις 7 του Γενάρη, ο Παναθηναϊκός θα δώσει πέντε παιχνίδια (3 Ευρωλίγκα και δύο για το πρωτάθλημα), όλα τους ντέρμπι. Και μονάχα ένα στην έδρα του, αυτό με τον Ολυμπιακό στις 3/1/2027.

Κι όμως Ολυμπιακός & Παναθηναϊκός έχουν παίξει και πιο αργά μέσα στη σεζόν Η Stoiximan GBL γνωστοποίησε το πλήρες πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας με το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» να αργεί μεν αλλά να μην έρχεται πιο αργά από ποτέ.

Η αρχή γίνεται στο Ντουμπάι (23/12) απέναντι στην πολύ φιλόδοξη και ενισχυμέμενη ομώνυμη ομάδα για την 19η αγωνιστική της Euroleague ενώ αμέσως μετά τα Χριστούγεννα (27/12), δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον άκρως ανταγωνιστικό όπως αναμένεται ΠΑΟΚ για την 12η στροφή αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Δύο μέρες αργότερα έχει να αντιμετωπίσει στην Τουρκία τη Φενέρμπαχτσε στην εκκίνηση του δεύτερου γύρου της Euroleague (29/12) ενώ το 2023 θα τον βρει στο σπίτι του με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα (3/1). Ο πολύ απαιτητικός αυτός από κάθε άποψη κύκλος, ολοκληρώνεται στις 7/1 κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ που πάντοτε του βάζει δύσκολα.

Αυτή τη στιγμή το Βελιγράδι μοιάζει ως το πιο πιθανό μέρος διεξαγωγής αν και μπορεί να ανατραπεί ξανά η κατάσταση και αρχίσουν μέσα στη σεζόν να δίνουν τους αγώνες του στο Ισραήλ η Μακάμπι και η Χάποελ, όπως συνέβη για ένα διάστημα και την περασμένη σεζόν.