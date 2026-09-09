Αρχική > ΜΠΑΣΚΕΤ > STOIXIMAN GBL > Η πρόταση της ΕΟΚ για τη διαιτησία, η εξαίρεση για τον Παναθηναϊκό και η προθεσμία Η πρόταση της ΕΟΚ για τη διαιτησία, η εξαίρεση για τον Παναθηναϊκό και η προθεσμία Μάνος Φυρογένης 23:59, 09. Σεπτεμβρίου 2026 Tags: TOP NEWS, ΑΕΚ, ΑΡΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣ, ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΕΟΚ, ΗΡΑΚΛΗΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΠΑΟΚ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ όλα τα σχόλια Σχετικά άρθρα STOIXIMAN GBL Ο Λαρεντζάκης επιστρέφει εκεί που εκτοξεύτηκε: Το 57% της καριέρας του στην ΑΕΚ STOIXIMAN GBL Παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών η συνάντηση στα γραφεία της ΕΟΚ για τη διαιτησία STOIXIMAN GBL Στον αέρα η συμφωνία Ολυμπιακού & ΑΕΚ για Sunel Arena: Ποια η καταληκτική ημερομηνία; STOIXIMAN GBL Μέχρι πότε θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα της Stoiximan GBL και πότε αναμένεται η εκκίνηση;