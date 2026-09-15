Μεγάλο πλήγμα έφερε για την ΑΕΚ η συμμετοχή της στο διεθνές τουρνουά της Ρόδου με τους απόντες από τις προπονήσεις φτάνουν διψήφιο αριθμό.

Όλα τα είχε το μπασκετικό τμήμα της ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι, η γαστραντερίτιδα που αποκόμισε από τη Ρόδο και δυσκολεύει τη ζωή όλων της έλειπε. Έλα όμως που οι στομαχικές διαταραχές όχι μόνο δεν κοπάζουν αλλά μεγάλωσε και ο αριθμός που προσβλήθηκε…

Μετά τις νεότερες εξελίξεις, ο αριθμός του ρόστερ που υπέστη γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο στο πλαίσιο του Τουρνουά που διεξήχθη εκεί παρουσία και του Παναθηναϊκού, μεγάλωσε τις τελευταίες ώρες. Τα κρούσματα έγιναν 11 εκ των οποίων οι επτά παίκτες + τρεις προπονητές και ένα μέλος του επιτελείου.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο αυξήθηκε ο αριθμός των απόντων στην προπόνηση της Τρίτης (15/9) στους 11 αν υπολογίσει κανείς και τους τραυματίες που δεν ακολούθησαν την αποστολή (Φίζελ, Μπράουν, Φλιώνης) και τον Ντέρικ Γουίλιαμς.

Όπως γίνεται αντιληπτό, με τέτοιες συνθήκες, η προετοιμασία όχι απλά διεξάγεται μετ’ εμποδίων αλλά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ομαδική προπόνηση, την ίδια στιγμή που πλησιάζει το «Τουρνουά Νίκος Φάσουρας» στο Περιστέρι και τα φιλικά με Καρδίτσα και Κλουζ.

Εντωμεταξύ στην ΑΕΚ ο σχεδιασμός δεν σταματά, με τους ανθρώπους της ομάδας να τρέχουν την περίπτωση απόκτησης γκαρντ πρώτης γραμμής, εντοπίζοντας κενό εκεί μετά τα πρώτα φιλικά παιχνίδια και τις ανάγκες που προέκυψαν.

Σαν να μην έφτανε ο διχασμός και το γύρισμα της πλάτης μερίδας του κόσμου στο μπασκετικό τμήμα και τη διοίκηση λόγω της παραχώρησης της Sunel Arena στον Ολυμπιακό, η φετινή προετοισία της ΑΕΚ έχει εξελιχθεί και σε Survivor με τη γαστρεντερίτιδα να έρχεται να προστεθεί στα προβλήματα τραυματισμών και τις απουσίες λόγω αυτών.

Την ίδια ώρα ακόμα ο Φρανκ Μπάρτλεϊ δεν έχει καταφέρει ακόμα να πάει στο Mediteraneo για εξετάσεις στο χτυπημένο του γόνατο.