Η Stoiximan GBL γνωστοποίησε το πλήρες πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας με το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» να αργεί μεν αλλά να μην έρχεται πιο αργά από ποτέ.

Το Ole.gr σας είχε ενημερώσει εδώ και μέρες για την ημέρομηνία που η Stoiximan GBL θα γνωστοποιούσε το πλήρες πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας της σεζόν αλλά και τον τρόπο που αυτό βγαίνει. Μέσω δεδομένων δηλαδή σε έναν υπερυπολογιστή και όχι με την κλασσική διαδικασία της κλήρωσης.

Τα διάφορα αιτήματα από τις ομάδες περνούνται σαν δεδομένα, στη συνέχεια εξετάζονται οι διάφοροι παράμετροι από το σύστημα και αυτό βγάζει το τελικό πρόγραμμα. Αν φυσικά έχει να κάνει με αιτήματα που αφορούν δύο ομάδες, τότε πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο για να εισχωρηθεί ως δεδομένο και να ληφθεί υπόψιν αναλόγως.

Η πιο ανταγωνιστική λίγκα των τελευταίων ετών λοιπόν στα μέρη μας με την ισχυροποίηση των ομάδων της Θεσσαλονίκης, λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν το πρώτο τζάμπολ της, έχει… πρόγραμμα. Το οποίο έγινε γνωστό από τη Stoiximan GBL.

Όπως είναι λογικό, ο περισσότερος κόσμος ψάχνει πρώτα να εντοπίσει το ντέρμπι αιωνίων και η αλήθεια είναι πως έπρεπε να προχωρήσει κανείς αρκετά στο αναλυτικό πρόγραμμα για να το βρει.

Πιο συγκεκριμένα πρέπει να φτάσει στο 2027 για το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της νέας αγωνιστικής περιόδου, περίπου 20 μέρες αφότου συναντηθούν και στην Ευρωλίγκα (11/12). Όλα αυτά ενώ εκρεμμεί και το (σοβαρό) ενδεχόμενο να τα πούνε στο Super Cup στη Ρόδο, υπό το φόντο του πρώτου τροπαίου.

Η αυλαία λοιπόν του πρώτου γύρου της Stoiximan GBL πέφτει με το Παναθηναϊκός Vs. Ολυμπιακός (21:00 από τον ΣΚΑΪ) στις 3 του Γενάρη. Αν και έχει γίνει ντέρμπι αιωνίων για την κανονική διαρκεια της Stoiximan GBL (από το 1992-93 και έπειτα) ακόμα πιο αργά από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, για τον πρώτο πάντα γύρο.

Στην πρώτη κιόλας σεζόν του επαγγελματικού μπάσκετ (1992-93), αφετηρία σε αντίστοιχες αναζητήσεις στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός είχε επιβληθεί του Ολυμπιακού με 69-56 για τον πρώτο γύρο στη Γλυφάδα στις 23/1/1993 για την 13η στροφή ενώ για την 26η οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 78-76. Τότε το πρόγραμμα έβγαινε από την… ανάποδη και όχι με τυχαία σειρά στον δεύτερο γύρο, έτσι όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.

Πιο αργά χρονικά από την 3η του Γενάρη – που ορίστηκε για την περίοδο 2026-27 – είχε γίνει και το ντέρμπι αιωνίων της 12ης αγωνιστικής τη σεζόν 2002-03 (25/1/2003, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 85-76 στο Σπόρτινγκ).

Το ίδιο και την επόμενη χρονιά (2004-05), που είχε λάβει χώρα στις 18/1 για την 12η αγωνιστική (Ολυμπιακός Vs. Παναθηναϊκός 55-57).

Ωστόσο η τελευταία φορά που έγινε πιο αργά από φέτος ντέρμπι αιωνίων για τον πρώτο γύρο, ήταν την περίοδο 2010-11, με τις δύο ομάδες να συναντιούνται στο ΟΑΚΑ την 11η στροφή και τον Ολυμπιακό να φεύγει με το διπλό (61-65).

Ποτέ ξανά δεν έχουν ξανασυναντηθεί μετά την αλλαγή του έτους τα τελευταία 16 χρόνια. Από το 2023-24 και μετά άλλωστε, οι δυο τους τα έλεγαν στην εκκίνηση της σεζόν στο ΣΕΦ, όταν ακόμα ήταν ανέτοιμες και οι δύο ομάδες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2026/27

1η αγωνιστική

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

15:00 Μύκονος – ΠΑΟΚ / SPORT FM TV

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας

16:00 ΑΕΚ – Μαρούσι

17:00 Προμηθέας Πατρών – Περιστέρι

17:30 Καρδίτσα – Άρης

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

13:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων

17:30 Ηρακλής – Ολυμπιακός

2η αγωνιστική

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

15:00 Περιστέρι – Ηρακλής / SPORT FM TV

16:00 Μαρούσι – Μύκονος / SPORT FM TV

16:00 ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV

17:00 Καρδίτσα – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV

17:30 Άρης – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ

19:00 Προμηθέας Πατρών – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

13:00 Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV

3η αγωνιστική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

15:00 ΑΕΚ – Μύκονος / SPORT FM TV

16:00 Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ / SPORT FM TV

17:00 Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV

17:00 Ηρακλής – Καρδίτσα / SPORT FM TV

17:30 Άρης – Μαρούσι / ΣΚΑΪ

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

13:00 Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός / SPORT FM TV

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι / ΣΚΑΪ

4η αγωνιστική

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

15:00 Μύκονος – Άρης / SPORT FM TV

17:00 Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής / SPORT FM TV

17:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ

17:30 Περιστέρι – Μαρούσι / SPORT FM TV

19:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα / SPORT FM TV

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

13:00 Κολοσσός Ρόδου – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV

13:00 Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός / SPORT FM TV

5η αγωνιστική

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

15:00 Βίκος Ιωαννίνων – ΑΕΚ / SPORT FM TV

16:00 Καρδίτσα – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV

16:00 Μύκονος – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV

17:00 Μαρούσι – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV

17:30 Ηρακλής – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

13:00 Ολυμπιακός – Περιστέρι / SPORT FM TV

17:30 Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR / ΣΚΑΪ

6η αγωνιστική

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

15:00 Δόξα Λευκάδας – Άρης / SPORT FM TV

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Περιστέρι / SPORT FM TV

17:00 Ηρακλής – Μύκονος / SPORT FM TV

17:00 Προμηθέας Πατρών – Καρδίτσα / SPORT FM TV

17:30 ΠΑΟΚ – Βίκος Ιωαννίνων / ΣΚΑΪ

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

13:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV

17:30 Μαρούσι – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ

7η αγωνιστική

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

17:00 ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV

17:30 Καρδίτσα – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ

17:30 Προμηθέας Πατρών – Ηρακλής / SPORT FM TV

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

13:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV

13:00 Περιστέρι – Μύκονος / SPORT FM TV

16:00 Βίκος Ιωαννίνων – Μαρούσι / SPORT FM TV

17:30 Άρης – Ολυμπιακός / ΣΚΑΙ

8η αγωνιστική

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

15:00 Ηρακλής – ΑΕΚ / SPORT FM TV

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV

17:00 Δόξα Λευκάδας – Περιστέρι / SPORT FM TV

17:30 Παναθηναϊκός AKTOR – Μαρούσι / SPORT FM TV

17:30 ΠΑΟΚ – Άρης / ΣΚΑΪ

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

13:00 Μύκονος – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV

16:00 Ολυμπιακός – Καρδίτσα / ΣΚΑΙ

9η αγωνιστική

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

16:00 ΠΑΟΚ – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV

17:00 ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου / ΣΚΑΪ

17:00 Μαρούσι – Ηρακλής / SPORT FM TV

17:00 Περιστέρι – Καρδίτσα / SPORT FM TV

17:30 Άρης – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

15:00 Μύκονος – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV

17:30 Δόξα Λευκάδας – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ

10η αγωνιστική

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Άρης / SPORT FM TV

17:00 Προμηθέας Πατρών – Μύκονος / SPORT FM TV

17:30 Καρδίτσα – Μαρούσι / SPORT FM TV

17:30 Περιστέρι – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

13:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ / SPORT FM TV

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής / ΣΚΑΪ

17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM T

11η αγωνιστική

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου

15:00 Άρης – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV

16:00 Μύκονος – Καρδίτσα / SPORT FM TV

17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Περιστέρι / SPORT FM TV

17:00 Ηρακλής – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV

17:00 Μαρούσι – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

13:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ

16:00 Δόξα Λευκάδας – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV

12η αγωνιστική

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

13:00 Ολυμπιακός – Μύκονος / SPORT FM TV

13:00 Περιστέρι – Άρης / SPORT FM TV

17:00 Ηρακλής – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV

17:00 Καρδίτσα – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV

17:00 Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV

17:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR / ΣΚΑΪ

19:30 Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ / SPORT FM TV

13η αγωνιστική

Κυριακή 3 Ιανουαρίου

13:00 ΑΕΚ – Καρδίτσα / SPORT FM TV

13:00 ΠΑΟΚ – Περιστέρι / SPORT FM TV

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος / SPORT FM TV

17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV

17:00 Δόξα Λευκάδας – Μαρούσι / SPORT FM TV

17:30 Άρης – Ηρακλής / ΣΚΑΪ

21:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός / ΣΚΑ

14η αγωνιστική

Σάββατο 9 Ιανουαρίου

Άρης – Καρδίτσα

Δόξα Λευκάδας – ΑΕΚ

Μύκονος – Ηρακλής

Περιστέρι – Κολοσσός Ρόδου

Προμηθέας Πατρών – ΠΑΟΚ

Κυριακή 10 Ιανουαρίου

Μαρούσι – Παναθηναϊκός AKTOR

Ολυμπιακός – Βίκος Ιωαννίνων

15η αγωνιστική

Σάββατο 16 Ιανουαρίου

Βίκος Ιωαννίνων – Άρης

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Ηρακλής – Δόξα Λευκάδας

Καρδίτσα – Περιστέρι

Μύκονος – Μαρούσι

Κυριακή 17 Ιανουαρίου

Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός AKTOR – Προμηθέας Πατρών

16η αγωνιστική

Σάββατο 23 Ιανουαρίου

Βίκος Ιωαννίνων – Κολοσσός Ρόδου

Καρδίτσα – Ηρακλής

Μαρούσι – Άρης

Ολυμπιακός – Δόξα Λευκάδας

ΠΑΟΚ – Μύκονος

Περιστέρι – Προμηθέας Πατρών

Κυριακή 24 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – ΑΕΚ

17η αγωνιστική

Σάββατο 30 Ιανουαρίου

ΑΕΚ – Περιστέρι

Άρης – ΠΑΟΚ

Δόξα Λευκάδας – Καρδίτσα

Μαρούσι – Βίκος Ιωαννίνων

Προμηθέας Πατρών – Κολοσσός Ρόδου

Κυριακή 31 Ιανουαρίου

Ηρακλής – Παναθηναϊκός AKTOR

Μύκονος – Ολυμπιακός

18η αγωνιστική

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου

Καρδίτσα – Μύκονος

Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Μαρούσι

Περιστέρι – Βίκος Ιωαννίνων

Προμηθέας Πατρών – Άρης

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός – Ηρακλής

Παναθηναϊκός AKTOR – Δόξα Λευκάδας

19η αγωνιστική

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου

Βίκος Ιωαννίνων – Μύκονος

Ηρακλής – Προμηθέας Πατρών

Μαρούσι – Καρδίτσα

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου

Άρης – Κολοσσός Ρόδου

Δόξα Λευκάδας – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Περιστέρι – Παναθηναϊκός AKTOR

20ή αγωνιστική

Σάββατο 6 Μαρτίου

ΑΕΚ – Βίκος Ιωαννίνων

Κολοσσός Ρόδου – Μαρούσι

Μύκονος – Περιστέρι

ΠΑΟΚ – Ηρακλής

Προμηθέας Πατρών – Δόξα Λευκάδας

Κυριακή 7 Μαρτίου

Καρδίτσα – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης

21η αγωνιστική

Σάββατο 13 Μαρτίου

Βίκος Ιωαννίνων – Ηρακλής

Άρης – Δόξα Λευκάδας

Καρδίτσα – Προμηθέας Πατρών

Μύκονος – ΑΕΚ

Περιστέρι – ΠΑΟΚ

Κυριακή 14 Μαρτίου

Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός AKTOR

Ολυμπιακός – Μαρούσι

22η αγωνιστική

Σάββατο 20 Μαρτίου

Βίκος Ιωαννίνων – Καρδίτσα

ΑΕΚ – Προμηθέας Πατρών

Δόξα Λευκάδας – Κολοσσός Ρόδου

Μαρούσι – Περιστέρι

Κυριακή 21 Μαρτίου

Ηρακλής – Άρης

Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

23η Αγωνιστική

Σάββατο 27 Μαρτίου

Άρης – Περιστέρι

Δόξα Λευκάδας – Μύκονος

Κολοσσός Ρόδου – Ηρακλής

Μαρούσι – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Καρδίτσα

Προμηθέας – Βίκος Ιωαννίνων

Κυριακή 28 Μαρτίου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

24η Αγωνιστική

Σάββατο 3 Απριλίου

Βίκος Ιωαννίνων – ΠΑΟΚ

ΑΕΚ – Άρης

Ηρακλής – Μαρούσι

Μύκονος – Κολοσσός Ρόδου

Περιστέρι – Δόξα Λευκάδας

Κυριακή 4 Απριλίου

Καρδίτσα – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Προμηθέας Πατρών

25η Αγωνιστική

Σάββατο 10 Απριλίου

ΑΕΚ – Ηρακλής

Δόξα Λευκάδας – Βίκος Ιωαννίνων

Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα

Προμηθέας – Μαρούσι

Κυριακή 11 Απριλίου

Άρης – Μύκονος

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Περιστέρι – Ολυμπιακός

26η Αγωνιστική

Σάββατο 17 Απριλίου

Ηρακλής – Περιστέρι

Καρδίτσα – ΑΕΚ

Μαρούσι – Δόξα Λευκάδας

Μύκονος – Προμηθέας

ΠΑΟΚ – Κολοσσός

Κυριακή 18 Απριλίου

Βίκος Ιωαννίνων – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Άρης