Όλα τα είχε η ΑΕΚ, τα όσα της άφησε και η παρουσία της στο τουρνουά της Ρόδου της έλειπαν…

Σε δεύτερη μοίρα περνάει όποια αξιολόγηση για το αγωνιστικό σκέλος μπορεί να προκύψει από το διεθνές τουρνουά στο οποίο συμμετείχε η ΑΕΚ στη Ρόδο. Με εξαίρεση φυσικά το προπονητικό σταφ που εξετάζει την απόκτηση ενός ακόμα γκαρντ (τουλάχιστον), εντοπίζοντας εκεί ένα κενό μετά τα πρώτα φιλικά παιχνίδια της «Ένωσης».

Κι αυτό διότι σαν να μην έφταναν στην ΑΕΚ τα όσα προβλήματα τραυματισμών έχει να διαχειριστεί, καθώς φυσικά και η περιρρέουσα ατμόσφαιρα με τον κόσμο της μετά τις εξελίξεις με την παραχώρηση της Sunel Arena στον Ολυμπιακό και όχι μόνο, πρέπει να συνεχίζει την προετοιμασία της με ακόμα περισσότερα ζητήματα. Τα οποία προέκυψαν από το ταξίδι στο νησί των Ιπποτών.

Πιο συγκεκριμένα και πέρα από τις ενοχλήσεις του Φρανκ Μπάρτλεϊ στο γόνατο, οκτώ πρόσωπα της αποστολής (5 παίκτες, δύο προπονητές και ένα μέλος του σταφ) επέστρεψαν στη βάση τους με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Με τον «γίγαντα» Σκορδίλη μάλιστα να νιώθει αδιαθεσία κατά το ταξίδι της επιστροφής το βράδυ της Κυριακής (13/9) και να δέχεται ιατρική βοήθεια αφού παραλίγο να λιποθυμήσει.

Λίγες ώρες αργότερα και η ΑΕΚ μετρά τους αρρώστους της, μεταξύ αυτών και τον Φρανκ Μπάρτλεϊ που δεν μπορεί να πάει ακόμα για εξετάσεις στο λαβωμένο του γόνατο, λόγω παρόμοιων ενοχλήσεων στο στομάχι του.

Ζητήματα και στον Παναθηναϊκό

ΑΕΚ και Παναθηναϊκός έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο (αυτό που θα φιλοξενήσει τις ομάδες και στο ελληνικό Super Cup), οπότε όπως γίνεται αντιληπτό, δεν γινόταν να μην επηρεαστεί και η αποστολή του Παναθηναϊκού. Παρότι έφυγε μία ημέρα νωρίτερα. Έξι μέλη του σταφ των «πρασίνων» προσβλήθηκαν ενώ φόβοι υπάρχουν και για όσα μπορούν να επακολουθήσουν με τους παίκτες.

Λίγες ημέρες πριν το διεθνές τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο ΟΑΚΑ.