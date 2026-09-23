Το Ole.gr παρουσιάζει τα υπαρκτά ενδεχόμενα για την επόμενη μέρα του Προμηθέα, ανάλογα με το σκεπτικό μη χορήγησης πιστοποιητικού από πλευράς ΕΕΑ.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (23/9) έγιναν γνωστές οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και όπως ήταν αναμενόμενο βάσει της προηγούμενης απόφασης, στον Προμηθέα Πατρών δεν χορηγήθηκε πιστοποιητικό. Δηλαδή άδεια για να συμμετέχει στο πρωτάθλημα.

Μία απόφαση που έρχεται σε συνέχεια εκείνης του Ιουλίου, όπου είχε ανακληθεί το πιστοποιητικό για τη σεζόν 2025-26 και είχε επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο της τάξεως των 50 χιλιάδων ευρώ στην ΚΑΕ και 10 χιλιάδων ευρώ στον Βαγγέλη Λιόλιο. Κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε ως παράνομο – όντας φυσικό πρόσωπο – στην πρόσφαστη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε ορισμένους δημοσιογράφους.

Αντίθετα με ό,τι συνέβη σε ΚΑΕ ΑΕΚ και Δόξα Λευκάδας που έλαβαν κανονικά το πιστοποιητικό τους και δεν έχουν κάποιο ζήτημα προς επίλυση. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη και με τι ακριβώς απειλούνται οι Αχαιοί, λίγες ημέρες πριν το τζάμπολ της Stoiximan GBL;

Το Ole.gr έρχεται να παρουσιάσει τα ενδεχόμενα και κάθε πιθανό σκεπτικό του Αθλητικού δικαστή, με ορατό το ενδεχόμενο «βαριάς καμπάνας» και αφαίρεσης μέχρι και 10 βαθμών!

Αρχικά η απόφαση αυτή της ΕΕΑ που μεταβιβάζεται στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, δεν συνεπάγεται κάποια αυτόματη αποβολή από το πρωτάθλημα και μη δυνατότητα συμμετοχής στη Stoiximan GBL της περιόδου 2026-27.

Αν η μη χορήγηση οφείλεται σε συγκεκριμένες σοβαρές παραβάσεις μεταξύ αυτών και η μη κατάθεση της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής, τότε μπορεί και να συνεπάγεται τη μη συμμετοχή στη Stoiximan GBL. Αν μάλιστα η απόφαση βγει πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και εκδικαστεί, τότε δεν συμμετέχει καθόλου.

Δίχως να είναι ακόμα γνωστό το σκεπτικό της απόφασης της 23ης Σεπτέμβρη από πλευράς της ΕΕΑ – αφού δεν έχει δημοσιοποιηθεί στο δελτίο – αλλά λαμβάνοντας υπόψιν εκείνης του περασμένου Ιούλη (ιδιοκτησιακό καθεστώς), τότε ο Προμηθέας δεν φαίνεται να απειλείται άμεσα με αποβολή από το πρωτάθλημα (άρθρο 61, παράγραφος 3).

Βέβαια αυτή δεν αφορά μονάχα και γενικά σοβαρές παραβάσεις αλλά ορίζει και ποιες παραβάσεις της νομοθεσίας οδηγούν σε απαγόρευση συμμετοχής. Δηλαδή παραβάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 και παραβίαση του άρθρου 78 παρ. 8Α σε συνδυασμό με το άρθρο 77 παρ. 7 του Ν. 2725/1999, δηλαδή μη κατάθεση της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής.

Το άλλο (πιο πιθανό) ενδεχόμενο βάσει της απόφασης του Αθλητικού Δικαστή και της στάσης που φυσικά θα κρατήσει ο Προμηθέας, έχει να κάνει με παραβάσεις που οφείλονται σε όργανα της ΚΑΕ (άθρο 61 παράγραφος 4). Και επιφέρουν ποινή αφαίρεσης βαθμών.

Ο αθλητικός δικαστής καλείται να αποφασίσει βάσει του Άρθρου 61 του καταστατικού του ΕΣΑΚΕ και ανάλογα με την παράγραφο που θα λάβει υπόψιν – αν και εφόσον τιμωρήσει τον Προμηθέα – θα βγει και η ποινή.

Βέβαια υπάρχει και η επόμενη παράγραφος που μοιάζει κι αυτή καταδικαστέα για τον Προμηθέα. Όχι ως προς τη συμμετοχή του αλλά προς το… Γολγοθά που θα έχει να ανέβει αν και εφόσον αποφασιστεί ότι εμπίπτει εκεί η περίπτωσή του από πλευράς Αθλητικού Δικαστή ΕΣΑΚΕ.

Και αφορά παραβιάσεις σχετικά με τη νομιμότητα της διοίκησης/μετόχων, την προέλευση των πόρων των μετόχων ή άρνηση παροχής στοιχείων στην ΕΕΑ. Εκεί προβλέπονται 5 έως 10 βαθμοί αφαίρεση.

Το πόρισμα των 77 σελίδων της πρότερης απόφασης της ΕΕΑ, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 11 του Σεπτέμβρη μετά από πίεση και επίσημο ερώτημα του Βαγγέλη Λιόλιου, αφορούσε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Προμηθέα και τον τρόπο άσκησης της διοίκησης, κρίνοντας ότι παρά τη μεταβίβαση των μετοχών, ο προηγούμενος μέτοχος εξακολουθούσε —κατά την κρίση της— να ασκεί ουσιαστική διοίκηση και να αποτελεί το πραγματικό κέντρο ελέγχου της ΚΑΕ.

Κάτι το οποίο βέβαια δεν αρνήθηκε ο κύριος Λιόλιος στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, τονίζοντας τη νομιμότητα που φέρει κάτι τέτοιο αφού δεν απαγορεύεται από τον Νόμο.

Επίσης, η ΕΕΑ είχε καταλογίσει παράβαση καθηκόντων διαχείρισης και εκπροσώπησης της ΚΑΕ, σχετικά με την άτυπη ανάθεση στον Βαγγέλη Λιόλιο, δίχως να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες και χωρίς την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων στην ΕΕΑ. Αυτό προκύπτει τουλάχιστον από επίσημο έγγραφο της ΕΕΑ.

Συνοψίζοντας δεν είναι ασφαλές να απαντηθεί σήμερα ποια θα είναι η ποινή με την οποία θα τιμωρηθεί, αν τιμωρηθεί, ο Προμηθέας αφού δεν έχει δημοσιευθεί εκ νέου το αναλυτικό σκεπτικό από πλευράς ΕΕΑ, μέλη της οποίας όπως υπενθύμισε ο κ. Λιόλιος, ορίζονται από πλευράς Κυβέρνησης και Υπουργείου.

Αν η υπόθεση καταταχθεί στην παράγραφο 5, τότε μιλάμε για βαρύ πέλεκυ και ποινή αφαίρεσης 5-10 βαθμών.