Και ενώ η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας ήταν ανέκαθεν ένα μείζοντας σημασίας ζήτημα για όλες τις ομάδες και τα οικονομικά τους, στη φετινή ΑΕΚ έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτό το ζήτημα.

Το ζήτημα της παραχώρησης της Sunel Arena στον Ολυμπιακό για κάποιους μήνες, έχει φέρει στα άκρα τις σχέσεις του μπασκετικού τμήματος με μερίδα του κόσμου της «Ένωσης» που δεν μπορεί να το… συγχωρέσει στον Μάκη Αγγελόπουλο και τη διοίκηση της ΑΕΚ. Παρά τις πιέσεις που αυτή δέχθηκε.

Απ’ όταν εμφανίστηκε αυτό το ενδεχόμενο σαν προοπτική, οι οργανωμένοι φίλοι της ΑΕΚ κυρίως έδειξαν την αντίθεσή τους, με τη διαδικασία ωστόσο να προχωρά κανονικά μιας και στο μυαλό των ανθρώπων που «τρέχουν» τη «Βασίλισσα», αυτό αποτελεί το δέντρο μπροστά στο δάσος της ισονομίας και της παραχώρησης για 49 χρόνια ενός «σπιτιού» που θα στεγάζει το μπασκετικό τμήμα. Τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του.

Ωστόσο και όπως φάνηκε και στο τουρνουά της Ρόδου, οι φίλοι της ομάδας δεν βρίσκονται στην ίδια πλευρά της ζυγαριάς. Και το έδειξαν και με πανό και αποχωρώντας από το γήπεδο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.

Και σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω και οι αγωνιστικές αναποδιές στην ΑΕΚ με τραυματισμούς κλπ, στην ΑΕΚ έχουν να διαχειριστούν και να καλύψουν την «τρύπα» που προέκυψε και στα εισιτήρια διαρκείας. Διότι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και η κατάσταση, έχει φέρει πλήγμα άνω του 30% και εκεί.

Λίγες ημέρες πριν την εκκίνηση των επίσημων υποχρεώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη, η ΑΕΚ δεν έχει πιάσει ακόμα τετραψήφιο αριθμό εισιτηρίων ενώ πέρυσι το τελικό νούμερο ήταν πάνω από 1400. Μικρός ο αριθμός βάσει αυτού που προσδοκούσαν βέβαια οι άνθρωποι της ομάδας μιας και υπολογίζουν – ως προς το μπάτζετ – σε τέτοια έσοδα όπως και στην κατάκτηση του BCL.

Μία πολύ δύσκολη από κάθε πλευρά σεζόν «ξημερώνει» για την ΑΕΚ, με τον κόσμο της διχασμένο και αντικρυστά στην προσπάθεια που γίνεται να κρατηθεί όρθια και κραταιά σε μια εποχή που και οι γύρω δυναμώνουν. Τα προηγούμενα χρόνια έπαιρνε πολύ υψηλό βαθμό σε αυτό – και λόγω Σάκοτα – φέτος όμως έχει ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια να διαχειριστεί.