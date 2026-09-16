Ο πρόεδρος της ΕΟΚ σχολίασε μεταξύ άλλων στη μεγάλη του απολογιστική συνέντευξη, την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος εν τη αφορμή της συμπλήρωσης πέντε ετών στο τιμόνι της ΕΟΚ, παραχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9) μεγάλη απολογιστική συνέντευξη, στην οποία μετά το αρχικό του σχόλιο απάντησε στις ερωτήσεις των παρευρισκόμενων δημοσιογράφων.

Αναλυτικότερα τα όσα ανέφερε ο Βαγγέλης Λιόλιος αναφορικά με το πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί ταυτόχρονης εμπλοκής του σε Προμηθέα Πατρών και ΕΟΚ, η οποία αποφάσισε την ανάκληση του Πιστοποιητικού για τους Αχαιούς και υπέβαλε πρόστιμο στον ίδιο.

«Έχω εκλεγεί από τα σωματεία. Ο τρόπος εκλογικής διαδικασίας για πρόεδρος της ΕΟΚ, όπως και για μέλη του ΔΣ, είναι συγκεκριμένος. Δεν είμαστε από παρθενογέννηση. Από σωματεία προερχόμαστε όλοι κι γι’ αυτό δίνει τη δυνατότητα ο νομοθέτης να είσαι πρόεδρος ή μέλος στην ΕΟΚ και παράλληλα να είσαι και σε ένα σωματείο. Είτε πρόεδρος είτε μέτοχος είτε το οτιδήποτε. Είχα αυτό το δικαίωμα, έχω δικαίωμα να είμαι. Δεν το απαγορεύει κανείς.

Ήταν επιλογή μου να μην είμαι πρόεδρος στον Προμηθέα ή να έχω μετοχές στον Προμηθέα. ΟΚ, ο Προμηθέας ήταν πάντοτε το παιδί μου, δεν το κρύβω αυτό. Αλλά ένα παιδί ενηλικιώνεται και μεγαλώνοντας πρέπει να πάει στα χέρια κάποιων άλλων. Και είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος γι’ αυτό που έχει γίνει εκεί.

Αλλά ήταν επιλογή μου. Είχα έναν άλλο σκοπό να κάνω τότε. Αυτό το οποίο μπόρεσα ως παράγοντας να κάνω στον Προμηθέα, να βοηθήσω και τις άλλες ομάδες να γίνουν.

Πιστεύετε ότι όλα τα εθνικά πρωταθλήματα και οι ομάδες έγιναν έτσι δια μαγείας; Ξέρετε, από το πρωί μέχρι το βράδυ με τι ασχολούμαι; Με όλες τις ομάδες. Με τους παίκτες, τους προπονητές και τους μάνατζερ μιλάω για να εξελιχθούν. Να πάνε στο επόμενο βήμα. Θα είχα χρόνο να ασχολούμαι με μία ομάδα; Γι’ αυτό δεν ήμουν εκεί. Γιατί δεν έχω τον χρόνο να το κάνω. Καθόλου.

Δεν μπορώ να έχω τόσα καρπούζια. Άνθρωπος είμαι. Ξέρετε στο κινητό μου με πόσες ομάδες από τις 900 μιλάω; Τουλάχιστον με τις 700. Γιατί το κάνω αυτό; Αυτός είναι ο ρόλος μου, αυτός είναι ο ρόλος του προέδρου της ΕΟΚ.

Πρέπει να παίρνεις από το χεράκι τις ομάδες που μπορούν να εξελιχθούν και να τις βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση, δείχνοντάς του τον δρόμο. Κάτι σαν μέντορας, δεν είμαι ο καλύτερος πάντα αλλά έχω μία εμπειρία τόσων ετών.

Ο νόμος μου έδεινε αυτή τη δυνατότητα και δεν ήθελα εγώ να είμαι στον Προμηθέα. Και μάλιστα είναι άλλοι άνθρωποι που τους εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Τους λέω ΄πάρτε τον, γιατί τον ξέρετε μια χαρά και αγαπάτε την ομάδα’. Είναι το παιδί μου, θα το άφηνα σε ξένα χέρια; Και εξελίσσεται και προχωράει. Αυτό έχει συμβεί.

Και ξαφνικά εδώ και δύο μήνες, η Επιτροπή Επαγγελματικού αθλητισμού που σέβομαι και εκτιμάω… Είναι θεσμός και η οποία έχει μέλη που έχει προτείνει ο Υπουργός Αθλητισμού, έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή, με ρωτάει και με καλεί αν εγώ είμαι Πρόεδρος εκεί. Μα είχα το δικαίωμα να είμαι, επιλογή δική μου είναι να μην είμαι. Γιατί που το ρωτάτε αυτό;

Και στο πόρισμα αυτό που 4 από τα τα επτά μέλη ψήφισαν, όχι τα υπόλοιπα τρία και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό διαφώνησαν, δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο ή στοιχείο που να αποδεικνύει κάτι τέτοιο.

Εδώ και δύο μήνες έχει βγει μια απόφαση και τους ζητάω το σκεπτικό της απόφασης, ως πρόεδρος της ΕΟΚ, ως Βαγγέλης Λιόλιος. Δεν μου το έδιναν και τους έστειλα εξώδικο στην Επιτροπή. Δώστε μου το σκεπτικό τους έλεγα για να μπορώ να κάνω και τις απαραίτητες νονικές ενέργειες. Ξέρετε, έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Όλα αυτά θα φανούν λίαν συντόμως. Αλλά για μένα υπάρχει και ένα άλλο θέμα.

Θα φανούν όλα αυτά τις επόμενες ημέρες στη δικαιοσύνη. Θα πέσουν όλα κάτω, είναι αστήρικτα. Αλλά μετά που θα γίνει αυτό, την πολιτική ευθύνη για να βάλεται ο Πρόεδρος της ΕΟΚ ποιος θα την έχει; Ποιος θα πάρει την ευθύνη; Θα πουν τα μέλη της Επιτροπής ότι κάναμε λάθος; Και μετά θα πει ο Υπουργός τι κάνατε εκεί; Θα παρέμβει;

Αυτός τα επέλεξε, δική του επιλογή είναι τα πρόσωπα αυτά. Με ποια κριτήρια τα επέλεξε τα πρόσωπα αυτά; Έχω ερωτήματα κι εγώ από την πλευρά μου, δεν μιλάω τόσο καιρό και το αφήνω. Δεν πρόκειται να μιλήσω αλλά μετά την πολιτική ευθύνη ποιος την έχει; Το ότι κρεμμάνε στα μανταλάκια ανθρώπους, ποιος θα την πάρει αυτήν την ευθύνη; Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη;

Θα ήθελα να δω κάποιους να βγουν και να πουν λάθος. Ακόμα και στο πόρισμα, ξέρετε τι μου καταλογίζουν εμένα; Ένα πρόστιμο, τίποτα άλλο. Ένα πρόστιμο. Το ξέρετε ότι το φυσικό πρόσωπο δεν έχει ποτέ πρόστιμο; Ποτέ! Ο νόμος το ορίζει. Ακόμα κι εκεί βιάστηκαν ότι ο κύριος Λιόλιος, ο Πρόεδρος της ΕΟΚ είναι εμπλεκόμενος.

Θα φανούν όλα αυτά. Εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη και σέβομαι τους θεσμούς και τις Επιτροπές. Αλλά τα πρόσωπα τα οποία είναι σε αυτά και έχουν επιλεγεί, είναι και στην κρίση του κόσμου.»