Τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL και την αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό, έκλεψε η μασκώτ της ομάδας, Χάιδω. Το Ole.gr έψαξε, ρώτησε και παρουσιάζει την ιδέα…

Νέα σεζόν στον (μικρο)κοσμο του ελληνικού μπάσκετ, «φρέσκο» και πιο ζωηρό από ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες και το ενδιαφέρον λόγω της ενίσχυσης των ομάδων. Η μπασκετική Θεσσαλονίκη εμπνέει μία νοσταλγική θέρμη η οποία έρχεται και «κουμπώνει» με το μοντέρνο και το καινοτόμο. Όπως συνέβη και με την μασκώτ του Ηρακλή, Χάιδω που έκλεψε τις εντωπώσεις.

Όπως συνμβαίνει συνήθως, ο συνδυασμός του διαχρονικού που συνήθως φέρει μαζί και συναίσθημα ή μνήμες/αναμνήσεις με το σύγχρονο, γεννά κάτι ξεχωριστό. Σαν αυτό που ο μπασκετικός «γηραιός» εμπνεύστηκε, κερδίζοντας το χειροκρότημα από όλη την Ελλάδα.

Από το απόγευμα της Κυριακής (4/10), η εικόνα της νέας μασκώτ του Ηρακλή παίζει παντού. Και καλά συμβαίνει αφού έχει μία ιδιαίτερη ιστορία που δεν περικλείεται μονάχα στην εμβληματική μορφή της κυρίας Χάιδως. Φιλάθλου εδώ και δεκαετίες της ομάδας, που την ακολουθεί και τη στηρίζει.

«Ψάχναμε έναν διαφορετικό τρόπο σύνδεσης με τον κόσμο μας, μας έλειπε μια μασκώτ», σημείωσε η GM της ομάδας Ζωή Νικολαϊδου στην επικοινωνία της με το Ole.gr. Και κάπως έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το… κουβάρι μιας πολύ όμορφης ιστορίας.

Η μασκώτ Χάιδω δεν είναι απλά μία μασκώτ. Αλλά μια φιγούρα που ήθελαν στον Ηρακλή – και θα συμβεί – να έχει ενεργό ρόλο στην καθημερινότητα της ομάδας. Να αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο την ώρα των αγώνων και εντός του παρκέ όπως συμβαίνει συνήθως. Αλλά να ζει ανάμεσα στους Ηρακλειδείς.

Να βρίσκεται στο γήπεδο, στις προπονήσεις, στα γραφεία. Η Χάιδω θα κάνει πράγματα με τους αθλητές, θα έχει ενεργό ρόλο. Θα εμφανίζεται ακόμα και μέρα παρά μέρα στους δικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως δημιουργήθηκαν γι’ αυτόν ακριβώβς τον λόγο.

Θα είναι εκεί σε διάφορες δράσεις του Ηρακλή και όπου χρειαστεί και απαιτείται, θα συνοδεύει και την ομάδα. Ακόμα και σε επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα περιορίζεται δηλαδή στην κλασσική μασκώτ.

Παντού εκτός παρκέ, η μασκώτ του Ηρακλή θα κινείται με τη μαγκούρα της, στους ρυθμούς μιας ηλικιωμένης γυναίκας. Όταν όμως βρεθεί ανάμεσα στις 4 γραμμές, τότε το πράγμα θα αλλάζει όπως φάνηκε και στην πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό που έγιναν τα αποκαλυπτήρια. Τότε θα… πετά τη μαγκούρα της και η «Χάιδω» θα γίνεται χορεύτρια για να ξεσηκώνει το κοινό.

Πώς όπως προέκυψε η ιδέα; «Υπήρχε ένα κενό εκεί και θέλαμε μία βάση σύνδεσης με τον κόσμο μας. Έπεσαν διάφορα στο τραπέζι, πολλές ιδέες. Όταν όμως φτάσαμε σε εκείνη της γριάς, τότε συμφωνήσαμε όλοι», μοιράστηκε η κυρία Νικολαϊδου. Και ο λόγος είναι απλός και σαφής.

Στον Ηρακλή αρέσει ο αυτοσαρκασμός και η ευρυματικότητα όπως έχουν δείξει πολλές φορές οι φίλοι και όχι μόνο τις ομάδες. Συνεπώς η ιδέα μιας γιαγιάς, μιας γριάς όπως και το παρατσούκλιο που συνοδεύει τον κόσμο του Ηρακλή, ήταν το ιδανικό.

Αυτή η ιδέα έπεσε τον περασμένο Μάη και κέρδισε αμέσως τους πάντες. Κέρδισε πόντους κατευθείαν γιατί θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν πολυπλεύρως την μασκώτ. Και φυσικά όταν έφτασε η ώρα του ονόματος, ούτε εκεί υπήρξε διχογνωμία.

«Η κυρία Χάιδω αποτελεί την ζωντανή ιστορία της ομάδας, την πιστή μας φίλαθλο. Όταν τη φωνάξαμε και μοιραστήκαμε μαζί της την ιδέα, συγκινήθηκε. Το θεώρησε τεράστια τιμή. Και ευχαριστήθηκε πάρα πολύ τον χρόνο που πέρασε στο παρκέ μετά την παρουσίαση και με την μασκώτ που φέρει το όνομά της. Ήταν μία πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Της άρεσε πάρα πολύ και η στολή της «Χάιδως». Ο συσχετισμός με το φυσικό πρόσωπο, την γλυκήτατη κυρία Χάιδω έχει να κάνει μονάχα ως προς το όνομα, που δικαιωματικά πήρε.»