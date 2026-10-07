Stoiximan GBL και ΣΚΑΪ/Sport FM TV επέκτειναν τη συνεργασία τους πριν καλά καλά αυτή αρχίσει. Ποια η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με την υπάρχουσα συμφωνία;

Θα προχωράνε μαζί, μόνοι σ’ αυτή τη ζωή, θα προχωράνε μαζί Stoiximan GBL με ΣΚΑΪ/SPORT FM TV και όπου τους βγάλει.

Ο όμιλος του ΣΚΑΪ και η νέα πλατφόρμα είχαν θέσει ως προτεραιότητα στην ατζέντα τους την επέκταση της συνεργασίας τους με τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος (ΕΣΑΚΕ) βλέποντας την σαφή εκτόξευση του προϊόντος τους τελευταίους μήνες με την αρωγή της Θεσσαλονίκης (ΠΑΟΚ & Άρης) κι αυτό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (7/10).

Το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ ενέκρινε την πρόταση του ομίλου ΣΚΑΪ που είχε ήδη πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τα επόμενα 2+1 χρόνια κι έτσι θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους για δύο ακόμα έτη, έναντι 49 εκατομμυρίων συνολικά.

Το άνοιγμα του ΣΚΑΪ σε αθλητικό περιεχόμενο είναι σαφές και βγάζει κερδισμένες τις ομάδες που αυξάνουν τα κέρδη τους ούτως ώστε να εμφανίζονται κάθε χρόνο και πιο ισχυρές. Εκεί έχει επενδύσει η νέα «στέγη» της Stoiximan GBL που προβάλεται σε ΣΚΑΪ και Sport FM TV.

Τα δύο σημαντικά κομμάτια της νέας συμφωνίας

Τι αλλάζει λοιπόν σε σχέση με το υπάρχον deal και κατά πόσον μπορούν κι άλλοι παίκτες να διεκδικήσουν τα τηλεοτπικά δικαιώματα της Stoiximan GBL που διαρκώς ανεβαίνει και δεν αποκλείεται να γίνει σε λίγα χρόνια, η πιο ισχυρή λίγκα όπως συνέβαινε στη δεκαετία των 90’s

Στη νέα συμφωνία υπάρχει ουσιαστικά η εγγύηση για το τρίτο έτος και η προσθήκη δύο ακόμα ετών, αλλά και το δικαίωμα σε άλλο τηλεοπτικό κανάλι να διεκδικήσει τα δικαιώματα, κάνοντας καλύτερη πρόταση.

Πριν από τον τέταρτο και τον πέμπτο χρόνο, ο ΕΣΑΚΕ μπορεί να δεχτεί και να καταθέσει καλύτερες οικονομικά προτάσεις υπό ψήφιση, ωστόσο ο ΣΚΑΙ έχει το δικαίωμα να τις «ματσάρει» και να κρατήσει τα δικαιώματα, όπως στα πρώτα τρία χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι η Stoiximan GBL μπορεί να βγει ακόμα περισσότερο κερδισμένη μετά την πρώτη τριετία και να αυξήσει το συνολικό ποσό των 49 εκατομμυρίων ευρώ, εφόσον κάποιο άλλο τηλεοπτικό κανάλι θελήσει να διεκδικήσει τα δικαιώματα του μπασκετικού πρωταθλήματος.