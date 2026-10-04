Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νικηφόρα στην πρεμιέρα του για τη Stoiximan GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι», έπειτα από συνεχόμενα ταξίδια, πήγαν και στη Θεσσαλονίκη, για να αντιμετωπίσουν τον Ηρακλή (04/10, 68-78).

Σε ένα ματς που ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ ξεχώρισε έχοντας μία «γεμάτη» εμφάνιση.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, για τρεις παίκτες που είπαν «αντίο» το περασμένο καλοκαίρι.

Ποιοι ήταν αυτοί; Ο Τόμας Γουόκαπ, ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο Μουστάφα Φαλ. Ο Έλληνας τεχνικός τούς έφερε ως παράδειγμα, για το γεγονός ότι έβαζαν το «εγώ» κάτω από την ομάδα, χωρίς να κάνουν τη «λαμπερή» δουλειά.

Αναλυτικά, τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Πρέπει να πείσουμε τους παίκτες ότι πρέπει να είναι συνεπείς σε κάποιους αμυντικούς κανόνες που έχουμε. Η συνέπεια στην επιμονή των κανόνων, θα δώσει στην ομάδα αμυντική συνέπεια. Αυτή τη στιγμή, πολλές φορές οι καινούργιοι παίκτες αποφασίζουν με βάση τις προηγούμενες φιλοσοφίες αμυντικές που είχαν. Οι οποίες δεν είναι λάθος, αλλά είναι διαφορετικές. Έτσι υπάρχει πολλές φορές σύγχυση στο πώς θα αντιμετωπίσουμε το 2-2 για παράδειγμα.

Και επίσης κάποιοι παίκτες που έχουν ολοκληρώσει τη χρονιά ως πρωταθλητές Ευρώπης, Ελλάδας και τώρα κάτοχοι Super Cup, πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπροούμε να μπούμε χαλαρά στη σεζόν και να πάμε να βελτιωθούμε στην πορεία. Η EuroLeague είναι πολύ απαιτητική αλλά και το πρωτάθλημα όπως έχετε δει όλοι, είναι φοβερά ανεβασμένο. Αυτή τη στιγμή απαιτείται από όλους άμεση βελτίωση σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνέπεια. Είναι θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να πω ότι λείπει ο Γουόκαπ και όλα αυτά. Οι παίκτες μπαίνουν-βγαίνουν, αλλάζουν στις ομάδες, αλλά η φιλοσοφία πρέπει να μένει ίδια από τη στιγμή που είναι ίδιος ο προπονητής. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε.

Εγώ δεν ζητάω από έναν παίκτη να σουτάρει ή να μην σουτάρει. Υποτίθεται ότι οι παίκτες που παίζουν στην ομάδα μας καταλαβαίνιουν ποιες είναι οι απαιτήσεις για να κερδίσει ο Ολυμπιακός, τι επιλογές πρέπει να κάνουν, πότε πρέπει να πασάρουν, πότε να σουτάρουν, πότε να αμυνθούν κλπ. Εγώ απαιτώ απλώς να κινείται η μπάλα. Ό,τι σουτ πάρουμε μέσα από κίνηση και καλή δημιουργεία, μπει δεν μπει, δεν έχω κανένα πρόβλημα.

Αυτή τη στιγμή όμως και από στατιστικά αν δείτε στην EuroLeague, σουτάρουμε περισσότερα μαρκαρισμένα σουτ από πέρυσι. Αυτό ίσως είναι και αποτέλεσμα του περισσότερου επιθετικού ταλέντου που έχουμε. Παίρνουμε αποφάσεις από υπερβολική αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη. Πρέπει να δημιουργήσουμε και να βάλουμε περισσότερα σποτ-απ σουτ, γιατί το ποσοστό μας είναι αρκετά χαμηλό για την εποχή, έχοντας τόσο καλούς σουτέρ. Πρέπει να έχουμε καλύτερη δημιουργία και να μειώσουμε τα λάθη.

Αυτή τη στιγμή αυτή είναι η δουλειά μας. Εγώ το περίμενα ότι θα έχουμε τέτοια προβλήματα, όταν έχουμε 10 διεθνείς ή παίκτες να έρχονται τραυματίες ή καταπονημένοι. Είχαμε το Super Cup στο Άμπου Ντάμπι, κατευθείαν το Super Cup στην Ελλάδα και επειδή τα παιχνίδια μας είναι κατ’επιλογήν έξω, γιατί δεν έχουμε γήπεδο, ξέρω ότι θα έχουμε δύσκολη χρονιά. Ιδίως μέχρι να μπούμε στο ΣΕΦ. Σε αυτό το διάστημα που θα είναι αρκετά μεγάλο, θα πάει μετά τον Γενάρη, πρέπει να είμαστε συμπαγείς και να βελτιωνόμαστε.

Είμαι πολύ ευχαριστημένος που είμαι σε αυτή τη θέση. Δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο στην αγορά. Κι αν για τους δύο (σσ. Μοντέρο και ΜακΙντάιρ) δεν υπήρχε καμία αντίρρηση, για τον Εμπάι (Εντζάι) υπήρχε ένας προβληματισμός. Πιστεύουν όλοι ότι οι ομάδεςς γίνονται μόνο με σταρς. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας σοβαρός προπονητής -που όλοι σοβαροί είναι και στην EuroLeague και στο πρωτάθλημα- που να μην καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι να έχεις παίκτες που να είναι παντού και αμυντικά και επιθετικά, για να είσαι συμπαγής. Αν δεν έχεις τέτοιους παίκτες…Οι ομάδες που είχαν μόνο σταρ, που τους ενδιέφερε μόνο το σκορ, πάντα απέτυχαν.

Εμείς το αποδείξαμε τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε παίκτες όπως ο Φαλ, ο Γουόκαπ, ο ΜακΚίσικ που είχαν μεγάλη συνεισφορά στο τι καταφέραμε γιατί δεν είχαν την ιδέα ότι πρέπει να είναι οι σταρ της ομάδας. Δεν λέω ότι δεν χρειάζονται σταρ. Είναι πολύ σημαντικοί οι παίκτες που έχουν φοβερό ταλέντο στην επίθεση. Αλλά η χημεία μιας ομάδας εξαρτάται και από τους δύο».