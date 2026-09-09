Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης γυρίζει στην ΑΕΚ για να πρωταγωνιστήσει εκεί που καθιερώθηκε, σημειώνοντας μερικές από τις κορυφαίες βραδιές της καριέρας του.

Η χρυσή τομή στις (μακρόχρονες) συζητήσεις για την παραχώρηση της Sunel Arena στον Ολυμπιακό βρέθηκε και κατ’ αυτόν τον τρόπο μία άλλη συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες, προχώρησε.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έπειτα από έξι χρόνια στο Λιμάνι και τον Ολυμπιακό όπου συνέβαλε με το πάθος και τα χαρακτηριστικά του στην επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης, ρίχνει τίτλους τέλους με τους Πειραιώτες. Κρατώντας πολύ δυνατές αναμνήσεις, φιλίες και μεγάλες στιγμές.

Στα 33 του χρόνια ωστόσο (γεννημένος τον Σεπτέμβρη του 1992) έκρινε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να διεκδικήσει έναν σαφώς μεγαλύτερο ρόλο σε ομάδα. Και η επιστροφή στην ΑΕΚ αφού τα βρήκαν και οι δύο ομάδες στο γηπεδικό – δεν θα έδινε αλλιώς τη συγκατάθεσή του ο Ολυμπιακός – θεωρείται οριστική.

Ο Κυκλαδίτης γκαρντ που έγινε συλλέκτης τίτλων στον Ολυμπιακό (1 Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα και 4 Σούπερ Καπ) αποχωρεί παρότι με έναν ακόμα χρόνο στο συμβόλαιό του με την ομάδα του Πειραιά, έχοντας κερδίσει με το σπαθί του την εκτίμηση του κόσμο των «ερυθρολεύκων».

Και μπορεί τα λημέρια στην ΑΕΚ να μην είναι γνώριμα (δεν αγωνιζόταν στα Λιόσια όταν έφυγε το 2019 για τη Μούρθια), παρόλα αυτά κάποια πρόσωπα παραμένουν ίδια. Με πρώτο και καλύτερο φυσικά τον Ντράγκαν Σάκοτα, η παρουσία του οποίου στον κιτρινόμαυρο πάγκο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του deal.

Υπό τις οδηγίες του Σάλε άλλωστε, ο Λαρεντζάκης πραγματοποίησε μία από τις πιο γεμάτες σεζόν της καριέρας του (2017-18), πανηγυρίζοντας στο τέλος την κατάκτηση του BCL.

Στην ΑΕΚ ο Λαρεντζάκης άλλαξε επίπεδο, βελτιώθηκε, καθιερώθηκε σε αθλητή της Εθνικής ομάδας. Με τον «δικέφαλο» στο στήθος έχει πραγματοποιήσει τις 4 από τις 7 συνολικά καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του σε επίπεδο αξιολόγησης, αφού το Top-10 συμπληρώνεται με επιδόσεις που είχε «γράψει» ο γκαρντ από την Κύθνο στις μικρές Εθνικές ομάδες.

Μονάχα η παράστασή του (25π., 9 ριμπ., 3 ασίστ) την περίοδο 2015-16 σε μια ευρεία νίκη του Κολοσσού επί του Ρεθύμνου αλλά και το προ τριετίας double double του με τον Ολυμπιακό σε ματς πρωταθλήματος με τον Άρη στο Φάληρο (20π., 10 ασίστ, 5 ριμπάουντ), ξεπερνούν τις κορυφαίες βραδιές που έχει κάνει με την ΑΕΚ.