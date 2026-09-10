Η πρόταση της ΑΕΚ έγινε αποδεκτή από τις ομάδες για την αύξηση των ξένων στη Stoiximan GBL από την περίοδο 2027-28. Τι σημαντικό απομένει να συμβεί για να μπει και η… σφραγίδα;

Σημαντική είδηση βγήκε από το συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ τη 10η του Σεπτέμβρη, όπου και αποφασίστηκε/ψηφίστηκε από τις ομάδες η αύξηση των ξένων στη Stoiximan GBL από την περίοδο 2027-28.

Για την ακρίβεια έπεσε στο τραπέζι η πρόταση που είχε κάνει η ΑΕΚ να αυξηθούν οι αλλοδαποί από τους έξι που επιτρέπεται να είναι στη 12άδα στους επτά, κάτι που αρχικά πήγαινε προς… ναυάγιο.

Παρόλα αυτά το θέμα τέθηκε προς συζήτηση στη σημερινή (10/9) συνεδρίαση και φαίνεται πως οδεύει προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση που ακολουθεί του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για να μπει… σφραγίδα ωστόσο, πρέπει να ταχθεί υπέρ και η ΕΟΚ, η οποία αρχικά είχε ταχθεί εναντίον αυτής της αλλαγής.

Η συγκεκριμένη πρόταση της «Ένωσης» πέρασε από τον ΕΣΑΚΕ με οκτώ ψήφους υπέρ, τέσσερις κατά, ένα λευκό και τη Δόξα Λευκάδας να μην έχει δικαίωμα ψήφου.

Από εκεί και πέρα η εν λόγω πρόταση θα κατατεθεί στην Ομποσονδία προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίησή της από τη σεζόν 2027-28. Υπενθυμίζεται πως για την ώρα επιτρέπεται οι ομάδες να δηλώνουν μέχρι και οκτώ ενεργούς παίκτες στο ρόστερ τους με δυνατότητα ορισμένων αλλαγών μέσα στη σεζόν, αλλά έξι από αυτούς να επιτρέπονται σε κάθε ματς.