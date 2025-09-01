Την Τρίτη (02/09), η πλευρά του Τέλη Μυστακίδη έχει ραντεβού με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ώστε να συζητηθεί η εξαγορά της!

Κρίσιμο είναι το απόγευμα της Τρίτης (02/09), για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς ο πρόεδρός της, Θανάσης Χατζόπουλος, αναμένεται να έχει συνάντηση με εκπροσώπους του Αριστοτέλη Μυστακίδη, για πιθανή εξαγορά.

Η συνάντηση κανονίστηκε έπειτα από αλληλογραφία μέσω email, μεταξύ των δύο πλευρών. Η πρώτη κίνηση έγινε από την πλευρά του Τέλη Μυστακίδη, με το πρώτο email να αποστέλλεται από τον εκπρόσωπό του προς τον πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάση Χατζόπουλο, ζητώντας να συζητήσουν για το μέλλον της ΚΑΕ.

Ο Χατζόπουλος αποδέχθηκε την πρόταση μέσω email, και η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη (02/09) στις 19:30.

Υπενθυμίζεται πως ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον τον Ιούλιο για την κατασκευή της νέας Τούμπας, καταθέτοντας τραπεζική επιστολή που επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα 250 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο.