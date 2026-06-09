Μία υπέροχη πρωτοβουλία σχεδιάζουν εδώ και κάποιους μήνες στην ΑΕΚ, θέλοντας να έρθουν (ακόμη πιο) κοντά με τους φίλους της ομάδας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr.

Ένα πολύ φιλόδοξο αλλά και ταυτόχρονα ιδιαίτερα δυνατό συγκινησιακά και όχι μόνο εγχείρημα, έχει σφηνώσει στο μυαλό των ανθρώπων της μπασκετικής ΑΕΚ και του Μάκη Αγγελόπουλου τους τελευταίους μήνες. Ένα πλάνο που θέλουν να θέσουν σε εφαρμογή τους επόμενους μήνες στην «Ένωση» (πιθανό το σενάριο για το 2027), με το NBA Europe και την παρουσία της ομάδας εκεί ακόμα να εκρεμμεί.

Σύμφωνα με τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζει το Ole.gr λοιπόν, στην μπασκετική ΑΕΚ σκέφτονται σοβαρά να πραγματοποιήσουν διεθνές τουρνουά πιθανότατα (ή φιλικούς αγώνες) στην άλλη πλευρά του ωκεανού για να ικανοποιήσει τους Έλληνες της ομογένειας.

Με αρχική πρόθεση την πόλη της Νέας Υόρκης όπου υπάρχει και ο… παμπάλαιος σύνδεσμος φίλων στην Αστόρια (Fan Club USA), στην ΑΕΚ θέλουν να έρθουν πιο κοντά με τους φίλους της ομάδας στην Αμερική, δίνοντάς τους τη χαρά αυτή να παρακολουθήσουν από κοντά τους «κιτρινόμαυρους».

Η ιδέα προέκυψε από την πολύ μεγάλη απήχηση που έχει λάβει η ταινία «1968» όπου κι αν προβάλλεται, λαμβάνοντας διθυραμβικές κριτικές. Μια ταινία που μεγενθύνει φυσικά το αίσθημα του νόστου για τους Έλληνες του απόδημου ελληνισμού στην Αμερική και όχι μόνο.

Στα πλάνα βρίσκονται φυσικά και οι πόλεις του Σικάγο και της Βοστώνης όπου υπάρχει πολύ έντονη η παρουσία του ελληνικού στοιχείου.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και το κρίσιμο σταυροδρόμι στο οποίο βρίσκεται η ΑΕΚ και το ευρωπαϊκό μπάσκετ εν γένει με την άφιξη του NBA Europe, το οποίο αποτελεί και απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης Μάκη Αγγελόπουλου παρότι δύσκολο σαν πρότζεκτ, έχουν βάλει ένα κάποιο βραχυπρόθεσμο φρένο στον σχεδιασμό του ταξιδιού αυτού. Καθώς όπως γίνεται αντιληπτό, χρειάζονται αρκετές διεργασίες ούτως ώστε να το ευχαριστηθούν όλες οι πλευρές αφού είναι αρκετά εκείνα τα οποίο πρέπει να διευθετηθούν. Γι’ αυτό και για την ώρα, το πιο πιθανό σενάριο φαντάζει πως θα λάβει χώρα το επόμενο καλοκαίρι, με ορατό το ενδεχόμενο παράτασης.

Πάντως δεν χωρά αμφιβολία πως αποτελεί ξεκάθαρο και υπαρκτό πλάνο της ΑΕΚ και της οικογένειας των Αγγελόπουλων που κρατούν την Ένωση σε κάτι παραπάνω από αξιοπρεπή επίπεδα τα τελευταία χρόνια, παρά τον μεγάλο ανταγωνισμό. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως τα μισά τρόπαια της ΑΕΚ έχουν έρθει επί εποχής Μάκη Αγγελόπουλου.

Μία διοίκηση που δίνει μεγάλη σημασία στις ρίζες και την ενθύμησή τους όπως φάνηκε και κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του ημιτελικού με τον Άρη (Πυρρίχιος χορός, λύρα και νταούλι). Την δύναμη και τον πόνο της προσφυγιάς, την οποία έχουν βιώσει στο πετσί τους οι ΑΕΚτζήδες.