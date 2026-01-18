Ο Εργκίν Αταμάν ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένος, με την απόδοση μερικών παικτών του, μετά το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (18/01, 69-74).

Ο Παναθηναϊκός όλα έδειχναν ότι θα πετύχει μία εύκολη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ (18/01, 69-74), για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ωστόσο, οι Θεσσαλονικείς με μία «μαγική» τρίτη περίοδο επέστρεψαν στο ματς και λίγο έλειψε να κερδίσουν. Όμως, οι «πράσινοι» στο τέλος μπόρεσαν να πάρουν τo «διπλό», πριν τη νέα «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένος, με την εικόνα που είχαν ορισμένοι παίκτες του.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως πλέον δεν μπορεί να βρει λύση για τα προβλήματα, που έχουν προκύψει τον τελευταίο καιρό, με τις πολλές ήττες.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε πως μερικοί παίκτες του δεν δίνουν τίποτα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ άλλοι «πεθαίνουν» για την ομάδα.

Με τον Τούρκο τεχνικό να έχει πάρα πολλά παράπονα, λίγες ώρες πριν το ματς με την Μπασκόνια (20/01, 21:15). Mάλιστα, το «ξέσπασμα» του Εργκίν Αταμάν συνεχίστηκε και στη συνέντευξη Τύπου, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού να αναφέρει πως δεν αξίζουν να είναι στο «τριφύλλι».

#PAOFans, time to save the dates 🗓️ ☘️



Our full schedule for the 2025/26 EuroLeague Regular Season is here.



R01 | vs FC BAYERN MUNICH

R02 | vs FC BARCELONA

R03 | @ BASKONIA VITORIA-GASTEIZ

R04 | vs LDLC ASVEL VILLEURBANNE

R05 | @ ANADOLU EFES ISTANBUL

R06 | @ VIRTUS BOLOGNA

R07… pic.twitter.com/HSU1F9QIaI — Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 17, 2025

Αναλυτικά, τι είπε ο Εργκίν Αταμάν:

Για τη συνολική εμφάνιση της ομάδας:

«Είμαι ευχαριστημένος με το γεγονός πως όταν ήμασταν πίσω με 7 πόντους βρήκαμε τον τρόπο να πάρουμε τη νίκη με κάποιους παίκτες αλλά ειλικρινά δεν ξέρω τι να κάνω με κάποιους παίκτες. Δεν θέλω να εκθέσω ονόματα αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Σαφώς η έλλειψη του Κέντρικ Ναν μας επηρεάζει αλλά ελπίζω πως θα επιστρέψει γιατί έχουμε πρόβλημα αν δημιουργεί φάσεις μονο ο Σλούκας».

Για το επόμενο ματς κόντρα στη Μπασκόνια με τις απουσίες που έχει ο Παναθηναϊκός:

«Δεν μπορώ να βρω λύση, οι παίκτες πρέπει να βρουν τη λύση. Είναι κάποιοι παίκτες που δεν μας δίνουν τίποτα, πρέπει να συνεισφέρουν, πρέπει να το κάνουν γιατί κάποιοι άλλοι παίκτες θα “πεθάνουν” στο γήπεδο αν συνεχίζουν να παίζουν 30 λεπτά».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τι είπε ο Εργκίν Αταμάν: