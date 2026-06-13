Και τελικά, όλα θα κριθούν στο ΣΕΦ και το Game 5 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό (13/06, 18:00). Τι «δείχνει» η προϊστορία, όταν υπήρξαν ανάλογες «μονομαχίες».

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έπειτα από τέσσερις αναμετρήσεις δεν «έλυσαν» τις… διαφορές τους. Γι’ αυτό και όλα θα κριθούν στην τελευταία «αιώνια μάχη» στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Οι δύο ομάδες θα παίξουν για τελευταία φορά τη φετινή σεζόν στο ΣΕΦ (13/06, 18:00), με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Επιστροφή» δεν υπάρχει και όποια ομάδα επικρατήσει θα πάρει και το τρόπαιο στο «σπίτι» της. Ωστόσο, τι «δείχνει» η προϊστορία, όταν τα δύο κλαμπ τα «λένε» σε μία παρόμοια περίσταση.

Η μάχη του 4ου τελικού χάθηκε, όμως, η 5η και πλέον καθοριστική είναι μπροστά μας.



Το Σάββατο (13/06, 18:00) στο ασφυκτικά γεμάτο ΣΕΦ, γινόμαστε όλοι μια γροθιά!



Φοράμε κόκκινα, υψώνουμε τη φωνή μας και στεκόμαστε δίπλα στους ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.



ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για τη νίκη. ΟΛΟΙ… pic.twitter.com/fc75sqbT9q — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 11, 2026

Όσες φορές υπήρχε Game 5 στο ΣΕΦ

Η πρώτη φορά των δύο «αιωνίων» σε ένα Game 5 στο ΣΕΦ ήταν το 1995. Πρωταθλητής ήταν ο Ολυμπιακός, σε ένα πολύ «κλειστό» ματς που τελείωσε με 45-44.

Σε ένα ματς που ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλες ευκαιρίες στο φινάλε για να πάρει το ματς.

Την επόμενη σεζόν οι δύο ομάδες «ανανέωσαν» το ραντεβού τους σε Game 5 στο ΣΕΦ. Αυτή τη φορά, από νωρίς φάνηκε ο νικητής με τους Πειραιώτες να επικρατούν με 73-38 και τη μεγαλύτερη νίκη που έχει «γραφτεί» για το ελληνικό πρωτάθλημα, στα μεταξύ τους ματς.

Το 1999 ξανά η ίδια συνθήκη, μόνο που είχαμε και διαφορετικό «τέλος». Ο Παναθηναϊκός πέτυχε το πρώτο «break» σε Game 5 και έφυγε με το πρωτάθλημα από το ΣΕΦ.

Πέρασαν αρκετά χρόνια, για να δούμε μία παρόμοια κατάσταση. Για την ακρίβεια, 13 έτη έπειτα ο Ολυμπιακός μπόρεσε μετά από σειρά πέντε ματς να πάρει το πρωτάθλημα, έπειτα και από την κατάκτηση της Euroleague.

Tην τελευταία φορά που είδαμε Game 5 στο ΣΕΦ σε ντέρμπι «αιωνίων» ήταν το 2017. Τότε, ο Παναθηναϊκός είχε φύγει με τη νίκη, σε ένα ματς που σηματοδότησε και το «τέλος» του Γιάννη Σφαιρόπουλο από τον Ολυμπιακό.

Ποιο είναι το πιο αξιοσημείωτο; Ότι αυτά τα δύο «breaks» είναι και τα μοναδικά, που έχουμε δει στα χρονικά του ελληνικού πρωταθλήματος.

Όλα τα Game 5 στο ΣΕΦ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό:

1995: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 45-44

1996: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 73-38

1999: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 53-62

2012: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 82-76

2017: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 51-66