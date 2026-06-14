Αποχαιρετιστήριο μήνυμα από τον Πάτρικ Μπέβερλι στον κόσμο της ομάδας του ΠΑΟΚ, στον οποίο θα ανήκει… «πάντα και για πάντα».

Με έντεκα γεμάτα χρόνια στον «θαυμαστό κόσμο» του ΝΒΑ και δυο φορές μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας της σεζόν, ο Πάτρικ Μπέβερλι ήρθε στον ΠΑΟΚ πριν από ένα εξάμηνο ως… το κερασάκι στην πρώτη «τούρτα» του Τέλη Μυστακίδη.

Με πλουσιοπάροχο συμβόλαιο και τεράστιες παραστάσεις, έγινε μέλος της οικογένειας του «δικεφάλου» κι όσα έζησε μαζί του και στη Θεσσαλονίκη, θα τον διατηρήσουν εκεί εσαεί.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι που βοήθησε αρκετά τον ΠΑΟΚ να διεκδικήσει μία βουνοκορφή της Ευρώπης και να απειλήσει τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά του πρωταθλήματος λίγο πριν οι Θεσσαλονικείς αλλάξουν σελίδα, αποχαιρέτησε τους ασπρόμαρους με μερικές φωτογραφίες στο αγαπημένο του Instagram.

Φωτογραφίες με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και με συμπαίκτες του, δείχνοντας για μία ακόμα φορά το πόσο απόλαυσε το διάστημά του αυτό στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο MVP του EuroCup το 2012 πριν γίνει μόνιμος κάτοικος NBA, λίγο έλειψε να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση της τρίτης ευρωπαϊκής κούπας της ιστορίας του, όντας ο κορυφαίος στη σειρά των Τελικών με τη Μπιλμπάο.

Δύο και κάτι μήνες αργότερα, είπε αντίο στον ΠΑΟΚ, «ευχαριστώντας άπαντες για αυτή τη σεζόν. Τι σεζόν ήταν αυτή. Πάντα και για πάντα. Ο ΠΑΟΚ μου έδωσε ζωή. Ευχαριστώ την υπέροχη ομάδα των συμπαικτών μου. Ειλικρινά ‘ο τουρίστας’», έγραψε στη λεζάντα ο Πάτρικ Μπέβερλι που δεν ήρθε βέβαια στη Θεσσαλονίκη μονάχα για τα τελευταία του ένσημα αλλά αγωνιστικά, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και με το παραπάνω πολλώ δε μάλλον με το πέρας της σεζόν.

Σε εννιά παιχνίδια στο FIBA Europe Cup μέτρησε 9,3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ ενώ στη Stoiximan GBL είχε 7,75 πόντους στην κανονική διάρκεια με 5 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ ανά παιχνίδι ενώ στα playoffs ανέβασε την απόδοσή του, μετρώντας 16,7 πόντους ανά αγώνα, 11 ασίστ (!) και 6,3 ριμπάουντ.