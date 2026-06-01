O Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε το «παρών» στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, απαιτώντας το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, λίγες ημέρες πριν το πρώτο τζάμπολ των τελικών της Stoiximan GBL δήλωσε «παρών» στην προπόνηση του Παναθηναϊκού.

Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ εμφανίστηκε έξαλλος και μίλησε με «σκληρή γλώσσα» σε άπαντες.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στάθηκε στον αποκλεισμό από τη Βαλένθια στα Play Offs της Euroleague, αλλά και στη… χαλαρότητα που βλέπει πως επικρατεί.

Γι’ αυτό και έθεσε έναν και μοναδικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Να υπενθυμίσουμε πως η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει την επερχόμενη Τετάρτη (03/06, 21:00) στο ΣΕΦ.

Παράλληλα, οι καθιερωμένες συνεντεύξεις Τύπου θα πραγματοποιηθούν μία μέρα νωρίτερα από το πρώτο τζάμπολ.