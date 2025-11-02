Ο Δημήτρης Μωραΐτης έκανε μία όμορφη κίνηση, καθώς θέλησε να «χαρίσει» χαμόγελα στον νεαρό παίκτη του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπουρνελέ.

Σε μία κίνηση για χειροκρότημα προέβη ο Δημήτρης Μωραΐτης, στο ματς του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι Πειραιώτες επικράτησαν με 103-87 (2/11), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, έχοντας ως πρώτους σκόρερ τους Σάσα Βεζένκοφ, με 27 πόντους, και Ντόντα Χολ, με 23.

Παρ’ όλα αυτά, το «κλικ» του ματς προσέφερε σίγουρα ο Δημήτρης Μωραΐτης, λίγο πριν το φινάλε του παιχνιδιού.

Με την αναμέτρηση να έχει κριθεί ουσιαστικά, ο Γιώργος Μπουρνελές πέρασε στο παρκέ. Τότε, ο Μωραΐτης τού έκανε σκόπιμα φάουλ, ώστε να στείλει τον νεαρό παίκτη των «ερυθρολεύκων» στη γραμμή των βολών, ώστε να σκοράρει και εκείνος.

Φυσικά, ο Μπουρνελές έχει σκοράρει ξανά με τον Ολυμπιακό, όμως είναι γεγονός πως η κίνηση του Μωραΐτη ήταν αρκετά ξεχωριστή.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο: