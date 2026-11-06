Πολύ σημαντική εξέλιξη για τον μπασκετικό Άρη που έχει πλέον το δικό του σπίτι. Η φερέγγυα διοίκηση Σιάο και ο πολύ ενδιαφέρον όρος που δείχνει και τις βλέψεις για το γηπεδικό.

Ποιο είναι το πιο σημαντικό σε μία σχέση; Η εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο πλευρές, όποιες κι αν είναι αυτές. Και πώς αυτή χτίζεται; Μέσω των πράξεων αφού τα λόγια κάποια στιγμή, στερεύουν και δεν είναι αρκετά.

Ο μπασκετικός Άρης πέρασε το περασμένο καλοκαίρι σε μία άλλη εποχή. Και ο συμπολίτης, τον τράβηξε προς τα πάνω τούτο το καλοκαίρι όπως γίνεται πάντα σε δύο δυνάμεις.

Η έλευση του Ρίτσαρντ Σιάο έδωσε άλλη πνοή στον «κοιμώμενο γίγαντα» αλλά από μόνη της δεν αρκούσε. Η νέα προσπάθεια στον Άρη δεν συνοδεύτηκε από βαρύγδουπες δηλώσεις και στιβαρά «ερχόμαστε.»

Αντ’ αυτού συνοδεύτηκε από πλάνο και προτεραιτότητες. Πριν επιχειρήσει η νέα διοίκηση με την αρωγή ανθρώπων που γνωρίζουν τι εστί Άρης, να φέρουν την ομάδα ξανά στην κορυφή, είχαν θέσει κάποιες προτεραιότητες. Και μία προς μία της εκπληρώνουν.

Αρχικά να «καθαρίσει» η ΚΑΕ από χρέη και βαρίδια του παρελθόντος, αυξάνοντας το μπάτζετ σε νούμερα διαχειρίσιμα. Ως εισαγωγική χρονιά εκείνη του 2025-26 σε μία νέα εποχή. Όπερ και απεδείχθη.

Αφετέρου δόθηκε η εντολή στήριξης στην ακαδημία, ούτως ώστε ο Άρης να τροφοδοτείται σε μελλοντικό χρόνο και να στελεχώνεται από δικά του παιδιά. Αυτό εφαρμόζεται και με ένα πιο ισχυρό δίκτυο στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο. Ξεκίνησε καινούργιες συνεργασίες (Μητροπολιτικό Κολέγιο και ΙΕΚ ΑΚΜΗ) για την περαιτέρω ανάπτυξη των αθλητών του ενώ η ΚΑΕ έβαλε κάτω από τη δική της ομπρέλα το περασμένο καλοκαίρι τα αναπτυξιακά τμήματα μπάσκετ του συλλόγου.

Τον περασμένο Φλεβάρη, ο ίδιος ο Σιάο γνωστοποίησε μέσω των social media του πως μετά τη νίκη επί της Νεπτούνας για το EuroCup, έγινε μέλος του Α.Σ Άρη, μετά από επαφές με το Δ.Σ των κιτρινόμαυρων. Και αυτό μόνο τυχαία δεν έγινε.

Ένας βασικός άξονας της συνεργασίας ανάμεσα στην ΚΑΕ, τον Σιάο και τον Ερασιτέχνη ήταν οι διαδικασίες για τη μακροχρόνια παραχώρηση του Αλεξάνδρειου Μελάθρου στην ΚΑΕ Άρης, η οποία πέρασε από τη Βουλή μετά από ψήφισμα.

Με λίγα λόγια η διοίκηση που έχει φέρει ξανά τον ενθουσιασμό στις τάξεις των απαιτητικών φίλων της ομάδας που έχουν δει και ζήσει μεγάλες στιγμές και επιτυχίες, οι μεγαλύτεροι ηλικιακά, προετοίμασε το έδαφος για κάτι ακόμα μεγαλύτερο.

Όπως και κάθε διοικούσα αρχή που θέλει να αφήσει προίκα και παρακαταθήκη κάτι σημαντικό και μεγάλο στον επόμενο, στοχεύει στο σπίτι. Έτσι ο Άρης εξασφάλισε μετά από αρκετούς μήνες και διαπραγματεύσεις την πολυπόθητη παραχώρηση του Παλέ για τα επόμενα 49 χρόνια όπως συνέβη και με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ.

Η παραχώρηση περιλαμβάνει την αρένα, τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους στάθμευσης με φόντο και την εμπορική εκμετάλλευση αυτών.

Αντ’ αυτού, όπως συνέβη και στις περιπτώσεις των ανταγωνιστών του, η ΚΑΕ Άρης υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια της παραχώρησης, αποδίδοντας ετησίως στα ΕΑΚΘ ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων, που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρούμενων κτηρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, ρητά εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις. Όπως συνέβη και με τους υπόλοιπους.

Όλα όμορφα και ωραία μέχρι εδώ, αν και όπως φάνηκε από έναν όρο που μπήκε, η διοίκηση Σιαό δεν μένει σε αυτήν την πολύ σημαντική εξέλιξη. Η όρεξη άνοιξε και δεν «φωλιάζεται» στο Αλεξάνδρειο.

Όσο σημαντική κι αν είναι αυτή η είδηση, ό,τι ανακαίνιση κι αν γίνει από πλευράς Άρη στο Παλέ, δεν παύει να είναι το δεύτερο πιο παλαιό κλειστό γήπεδο μετά του Σπόρτινγκ στην Ελλάδα. Και γι’ αυτόν τον λόγο, τοποθετήθηκε ένας ειδικός όρος στη σύμβαση παραχώρησης, που δείχνει τις προθέσεις των ανθρώπων που τρέχουν την ομάδα. Και κυρίως όσων βάζουν τα χρήματα.

Τι λέει αυτός; Πως ο Άρης έχει το δικαίωμα όπως τόνισε και ο Ιάσωνας Μίσχος στην εκπομπή «Floor Generals» στο κανάλι των Betarades στο Youtube, να λύσει μονομερώς τη σύμβαση από το 2033 και έπειτα, σε περίπτωση νέου γηπέδου.

Μία πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική που φανερώνει και τις ορέξεις της διοίκησης.