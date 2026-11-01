Ο Άρης πανηγύρισε μία τεράστια νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, πετυχαίνοντας κάτι πρωτόγνωρό στη νέα «εποχή» Ζέλικο Ομπράντοβιτς!

Το πρώτο μεγάλο «μπαμ» της Stoiximan GBL είναι γεγονός. Ο Άρης με μία τρομερή εμφάνιση κέρδισε τον Παναθηναϊκό (01/11, 101-91) υποχρεώνοντάς τον στην πρώτη του ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα!

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν οι Ματ Μόργκαν και Άνταμ Μοκόκα, που σκόραραν συνολικά 40 πόντους.

Σε ένα ματς που έφερε στην απόλυτη ισορροπία στη βαθμολογία του πρωταθλήματος τις δυο ομάδες.

Πώς μπόρεσε ο Άρης να φτάσει σε αυτήν την τεράστια νίκη; Τα πράγματα είναι απλά, καθώς πέτυχε ό,τι κανείς άλλος στη νέα «εποχή» Ζέλικο Ομπράντοβιτς!

Ο Παναθηναϊκός από την ημέρα που επέστρεψε ο Σέρβος τεχνικός έχει δείξει ένα πολύ καλό αμυντικό πρόσωπο.

Παρ’ όλα αυτά, οι Θεσσαλονικείς μπόρεσα να «χτυπήσουν» σε όλες τις αδυναμίες και πέτυχαν κάτι ξεχωριστό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άρης έγινε η ομάδα που έχει σκοράρει τους περισσότερους πόντους μονάχα σε ένα ματς κόντρα στους «πράσινους»!

Κι όμως, αφού -μέχρι πρότινος- ήρθε απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10, 81-91), όταν και πάλι ηττήθηκαν.

Σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα οι «κίτρινοι» κατάφεραν να… μιμηθούν τους Ισραηλινούς έχοντας ακόμα μία καλύτερη επιθετική συγκομιδή.

Σε ένα γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στο τελικό αποτέλεσμα.