Η Δευτέρα (2/11) ήταν τελικώς η μέρα της κατάθεσης του Παναγιώτη Γιαννάκη ενωπίον του 9ου ανακριτή που ασχολείται με την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το ελληνικό μπάσκετ. Αλλά δεν ήταν μόνο εκείνος.

Περίπου την ίδια ώρα, βρέθηκαν μπροστά τόσο οι νομικοί εκπρόσωποι της ΚΑΕ ΑΕΚ όσο και ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, Μάκης Αγγελόπουλος, κάνοντας πράξη τα όσα είχε διαμηνύσει τις προηγούμενες ημέρες η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ. Δηλαδή την δήλωση υποστήριξης και εμπράκτως κατω των όσων διώκονται στην υπόθεση του Basketgate πριν από 12 ημέρες. Αλλά δεν είναι οι μόνοι από πλευράς της Ένωσης που έπραξαν ή θα πράξουν κάτι τέτοιο.

Όπως τονίζει το Ole.gr, κάτι ανάλογο θα συμβεί τις επόνενες ημέρες και με τον Ντράγκαν Σάκοτα. Ο προπονητής της ΑΕΚ, που ήταν τεχνικός της ομάδας και σε εκείνο το περιβόητο ματς της 16ης του Νοέμβρη του 2024 στην Πάτρα, θα στείλει πιθανότατα εγγράφως αφού δεν προλάβει να παραστεί λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων και φορτομένου χρονοδιαγράμματος, την κατάθεσή του. Δήλωση υποστήριξης κατά των όσων διώκονται και από τον ίδιο.

Δεν πρόκειται δηλαδή για κάποια κλήση από πλευράς εισαγγελέα/ανακριτή αλλά επιθυμία αρχικά του ίδιου – όπως συνέβη και με την ΚΑΕ ΑΕΚ – αλλά και της δικαιοσύνης, να αναφέρει τη δική του οπτική για ένα παιχνίδι από το οποίο αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές και το οποίο χαρακτηρίζεται ως «υπόπτο» στη δικογραφία.

Μία ιστορία που κρατάει χρόνια για τους κιτρινόμαυρους, οι οποίοι είχαν υποβάλει ήδη από το 2022 την αναφορά/καταγγελία τους και η οποία επανήλθε στο προσκήνιο μετά τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας. Αγώνας δηλαδή στον οποίο πρωτοστάτησε η Ένωση, καταθέτοντας και σχετικό υπόμνημα το πρωί της Δευτέρας (2/11) στο Πρωτοδικείο Αθηνών και το κτήριο 9.