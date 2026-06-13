Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό καθώς δεύτερη ευκαιρία πλέον δεν υπάρχει. Το απόγευμα του Σαββάτου (13/6) στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κόκκινοι και πράσινοι θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα μετά από ένα μπρα ντε φερ με… παρεπόμενα για μία ακόμα φορά στους Τελικούς.

Ολυμπιακός & Παναθηναϊκός σαν να παίζουν στο… Ρόκι, βρισκόμενοι πλέον και οι δύο στο χείλος του γκρεμού για τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Οι μεν για να κλείσουν με τον πλέον ιδανικό τρόπο μία ούτως ή άλλως πετυχημένη χρονιά ορόσημο και οι δε για να απαλύνουν κάπως τις πληγές τους και να κάνουν… καζούρα στους «απέναντι».

Όλα αυτά βέβαια στη σκακιέρα των δύο προπονητών απουσιάζουν, αφού Γιώργος Μπαρτζώκας και Εργκίν Αταμάν σχεδιάζουν μονάχα την επόμενη κατοχή. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, γεγονός στο οποίο έχει προσαρμοστεί και ο Έλληνας τεχνικός αφού οι περιορισμοί στους κανονισμούς και τη χρήση των ξένων καθώς και η χαμηλή απόδοση της second unit, έχει αναγκάσει τα «βαριά όπλα» του πολυπληθή Ολυμπιακού να.. ξεθεώνονται στο παρκέ.

Κάτι αντίστοιχο, όπως όμως σχεδόν και σε όλη τη σεζόν, συμβαίνει και με τον Παναθηναϊκό αφού η φιλοσοφία του Τούρκου τεχνικού μοιάζει και είναι ξεκάθαρη. Εδώ και χρόνια. «Όποιος κάνει τη δουλειά».

Ο παράγοντας «βενζίνη» και αποθέματα στο ντεπόζιτο δεδομένα θα κρίνει την τελική έκβαση αφού ούτε λίγο ούτε πολύ, έξι παίκτες των δύο «αιωνίων» προέρχονται με 30+ λεπτά ανά παιχνίδι. Κι άλλος ένας πολύ κοντά σε αυτά…

Παναθηναϊκός

Χέις-Ντέιβις: 156:36 από τα 170′

Κέντρικ Ναν: 126:58 από τα 170′

Τζέριαν Γκραντ: 118:04 από τα 170′

Τσέντι Όσμαν: 68:34 από τα 80′

Ολυμπιακός

Εβάν Φουρνιέ: 148:54 από τα 170′

Σάσα Βεζένκοφ: 140:34 από τα 170′

Νίκολα Μιλουτίνοφ: 118:59 από τα 170′