Μία από τις σπουδαίτερες μορφές της σχολής Ελλήνων προπονητών «έσβησε» και πήρε μαζί του ένα ρεκόρ που θα βγάλει αράχνες. Ο «δάσκαλος» Σούλης Μαρκόπουλος δεν μένει πια εδώ.

Ελάχιστοι σε αυτόν τον πλανήτη, δημοσίως αναγνωρισμένοι στο αντικείμενό τους, έχουν κατορθώσει να μείνουν στη συνείδηση με το μικρό τους όνομα. Ιδίως στον αθλητισμό. Όλοι καταλαβαίνουν πιο επίθετο ακολουθεί όταν ειπωθεί το μικρό όνομα του Μπάνε, του Ντέμη, του Σοφοκλή. Αλλά και του Σούλη.

Ήταν ο Σούλης Μαρκόπουλος της Θεσσαλονίκης, ο «δάσκαλος» Σούλης των συνεργατών του και των μαθητών του. Η μεγάλη αυτή φυσιογνωμία του ελληνικού μπάσκετ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών μάλλον βιαστικά με τον «γογλοθά» του να αρχίζει από ένα μικρόβιο που κόλλησε στο νοσοκομείο.

«Έφυγε» για ταξίδια μακρινά, όμως άφησε πίσω του μία λαμπρή παρακαταθήκη στους υπόλοιπους. Ένα ρεκόρ που δύσκολα μπορεί κανείς όχι να προσπεράσει αλλά να πλησιάσει, τέτοιο που είναι.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος αφοσιώθηκε στο μπάσκετ και την προπονητική, την οποία υπηρέτησε πιστά αλλά και αγνά, πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Γέννημα θρέμμα παιδί της Θεσσαλονίκης, συνέβαλε στον μπασκετικό «μύθο» αυτής, τόσο στη δύση της όσο και στην περίοδο της αγρανάπαυσής της. Μέχρι να δυναμώσει ξανά στις μέρες μας.

Κι όταν το είδε και το έζησε αυτό, την μπασκετική Θεσσαλονίκη σε άνθιση ξανά, έκλεισε τα μάτια του καθησυχασμένος για την επόμενη μέρα της. Που χρωστάει όχι απλά κάτι αλλά πολλά στον Σούλη Μαρκόπουλο.

Τον άνθρωπο που από τις 5 Δεκεμβρίου του 2010, είχε στην κατοχή του το απόλυτο ρεκόρ αγώνων στη μεγάλη κατηγορία. Κατά τον ΕΣΑΚΕ και τα επίσημα στοιχεία, ο Σούλης Μαρκόπουλος σταμάτησε την μακρόχρονη και πολύ σημαντική του καριέρα στους πάγκους (το 2019 στον Άρη), έχοντας καταγράψει συνολικά 702 ματς στη μεγάλη κατηγορία. Από αρχής καταβολής του επαγγελματικού μπάσκετ στη χώρα (1992-93 και έπειτα) αλλά και πριν από αυτή τη χρονιά ορόσημο για τη «σπυριάρα» στη χώρα μας.

Ο μοναδικός που έχει ξεπεράσει τα 600 ματς στην πρώτη Εθνική, με την Βαγγέλη Αλεξανδρή να ακολουθεί αρκετά πιο πίσω (537). Ο «Ξανθός» είχε 489 ματς, ο Αργύρης Πεδουλάκης που επέστρεψε στους πάγκους για λογαριασμό του Σπόρτινγκ 462 παιχνίδια ενώ ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ετοιμάζεται να ξεπεράσει τα 450, επιστρέφοντας για μία δεύτερη θητεία στον Παναθηναϊκό. Θέμα χρόνου οι Ντράγκαν Σάκοτα (426) και Γιώργος Μπαρτζώκας (408), να αφήσουν πίσω τους τον Ντόυσαν Ίβκοβιτς. Ο οποίος αποχώρησε τότε (1994) από τον ΠΑΟΚ, με τον τότε βοηθό του Σούλη Μαρκόπουλο να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας και να οδηγεί τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς.