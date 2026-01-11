Πολλά παράπονα από τους παίκτες του είχε ο Εργκίν Αταμάν, μετά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στο Περιστέρι (11/01, 84-76).

O Παναθηναϊκός μπορεί να κέρδισε το Περιστέρι (11/01, 94-86), για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αλλά ο Εργκίν Αταμάν είχε πάρα πολλά από τους παίκτες του.

Γεγονός, που φάνηκε και από τη συνέντευξη Τύπου. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός τόνισε πως το προγραμματισμένο ρεπό της Δευτέρας (12/01) ακυρώθηκε.

Την ίδια ώρα, έδωσε και… συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, καθώς τόνισε πως οι μεγάλες ομάδες πρέπει να έχουν συνέχεια την απόδοση που είχαν οι «ερυθρόλευκοι» απέναντι στην Καρδίτσα (11/01, 80-120).

Αναλυτικά, τι είπε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου:

«Θέλω να συχγαρώ τον μεγάλο αντίπαλό μας στο πρωτάθλημα, τον Ολυμπιακό, που κέρδισε εκτός έδρας με 40 πόντους διαφορά. Γιατί κάνω αυτό το σχόλιο; Γιατί αν είσαι μεγάλη ομάδας, παίζεις τα παιχνίδια του πρωταθλήματος όπως εκείνοι.

Σήμερα πήραμε 2 βαθμούς στην κατάταξη, αλλά για μένα μια τέτοια νίκη ισούται με ήττα. Τι θα κάνουμε; Περισσότερη προπόνηση για να βελτιώσουμε την νοοτροπία μας και την άμυνά μας. Έτσι δεν μπορούμε να φτάσουμε κανέναν μεγάλο στόχο. Αυτή είναι η σύνοψη για εμένα από αυτό το παιχνίδι. Ακυρώνεται το αυριανό μας ρεπό και θα αρχίσουμε να δουλεύουμε στην προπόνηση.

Αναφέρομαι στον Ολυμπιακό, γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ως δικαιολογία την διαβολοβδομάδα που προηγήθηκε στην Euroleague. Κι αυτοί έπαιξαν δύο ματς και μάλιστα έπαιξαν την Παρασκευή, ενώ εμείς παίξαμε την Πέμπτη και είχαμε ρεπό την Παρασκευή. Πρέπει σίγουρα να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε αυτή τη νοοτροπία.

Δεν γνωρίζω (αν υπάρχει κάποιο μεταγραφικό νέο).

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τι είπε ο Εργκίν Αταμάν: