Να πατήσει στις γερές βάσεις που έθεσε στη ρούκι του σεζόν και να κερδίσει εκ νέου το χειροκρότημα, επιδιώκει το μαχητικό Περιστέρι με τον Βασίλη Ξανθόπουλο στον πάγκο.

Δεν χωρά η παραμικρή αμφιβολία πως ο τίτλος της «ευχάριστης έκπληξης» της σεζόν 2025-26 για το ελληνικό μπάσκετ εν γένει και την πορεία των ομάδων του πλην των δύο αιωνίων, πιστώνεται στο Περιστέρι και τον Βασίλη Ξανθόπουλο.

Ο Έλληνας τεχνικός της ομάδας των δυτικών προαστίων δημιούργησε με χαμηλό και ευέλικτο μπάτζετ – αλλά και μία συνεπέστατη διοίκηση – ένα σύνολο που τερμάτισε στην 6η θέση του ελληνικού πρωταθλήματος, κερδίζοντας το χειροκρότημα απ’ όλους τους υγιείς φίλους του σπορ.

Μάλιστα συνδύασε το γεγονός αυτό με μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες και πορεία μέχρι τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, πριν κερδίσει μέσα στο παρκέ την ευρωπαϊκή αναβάθμιση και την επιστροφή στο BCL. Εκεί που θα αγωνίζεται κανονικά από τους ομίλους τη νέα σεζόν.

Φυσικά δεν θα τα είχε καταφέρει εξίσου περίφημα αν στην άκρη του πάγκου δεν βρισκόταν ο Βασίλης Ξανθόπουλος. Παρότι ρούκι στην προπονητική, ο Έλληνας παλαίμαχος γκαρντ έβγαλε τον καλύτερο εαυτό των αθλητών του και δήλωσε ευλογημένος και περήφανος για ό,τι έζησε στην εναρκτήρια σεζόν του, μοιράζοντας και συγχαρητήρια στους παίκτες του.

Ήταν ξεκάθαρο και ολοφάνερο διά γυμνού οφθαλμού πως με τη στάση του, τους είχε κερδίσει και εκείνοι του το ανταπέδωσαν, έχοντας λιγότερο από 1 εκατ. μπάτζετ.

Με τις δυνάμεις ισχύος να αλλάζουν στη Θεσσαλονίκη, στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» δεν παρεκλίνουν από τους στόχους τους. Με τον Βασίλη Ξανθόπουλο φυσικά στον πάγκο και τη νέα σεζόν αφού ο νεαρός Έλληνας τεχνικός υπέγραψε πέρυσι τέτοια περίοδο συμβόλαιο διετούς διάρκειας με το Περιστέρι. Συνπώς δεσμεύεται μαζί του και για τη νέα σεζόν αν και με τα τωρινά δεδομένα, κάθε άλλο παρά μακρινό φαντάζει αυή η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές να επιμηκυνθεί ακόμα περισσότερο.

Έχοντας επιτύχει τον μεγάλο στόχο της σεζόν που ήταν το come back στο Basketball Champions League και δη χωρίς προκριματικά, το Περιστέρι σχεδιάζει πιο προσεκτικά και με μεγαλύτερη ηρεμία την επόμενη μέρα. Αφού άλλο κύρος προσδίσει για τον Ξανθόπουλο και τον εκάστοτε παίκτη του, η συμμετοχή στην πρώτη τη τάξει διοργάνωση της FIBA – ακόμα τουλάχιστον – στην Ευρώπη και άλλο όταν παίζει στο FIBA Europe Cup. Και βάσει πρεστίζ αφού πλεόν ο πόλος έλξης είναι μεγαλύτερος.