Τι ανέφερε ο Αντρέα Τρινκιέρι κατά την παρουσίασή του από τον ΠΑΟΚ, τόσο για τους στόχους της ομάδας, όσο και για το πώς «έκλεισε» το deal.

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τον Αντρέα Τρινκιέρι στο PAOK Sports Arena το απόγευμα της Τετάρτης. Ο Ιταλός προπονητής ανέπτυξε τη φιλοσοφία του μέσα από τις πρώτες τοποθετήσεις του, έθεσε στόχους για την επόμενη μέρα, τόνισε πως θα χρειαστεί χρόνος για να πετύχει η ομάδα του ς στόχους της, ενώ υπογράμμισε πως ένιωσε ότι άπαντες τον ήθελαν στην ομάδα.

Η παρουσίαση του Αντρέα Τρινκιέρι από τον ΠΑΟΚ:

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο για τα καλά του λόγια. Ταξίδευα σήμερα για τη Θεσσαλονίκη και προσπαθούσα να καταλάβω τα συναισθήματά μου. Να καταλάβω πώς νιώθω, το ταξίδι είναι το πιο σημαντικό. Είμαι ενθουσιασμένος. Το να έρθω εδώ σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει τα 100 χρόνια του δεν το βρίσκεις κάθε μέρα. Είμαι χαρούμενος που θα συνεργαστώ με τον πρόεδρο Βεζυρτζή, είναι ο θεματοφύλακας αυτής της ομάδας και ανυπομονώ να δουλέψουμε μαζί. Για να πω πώς φτάσαμε ως εδώ, είχα μια κλήση από τον Ραζνάτοβιτς και μου είπε για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που έπρεπε να γίνει. Έγινε μια συνάντηση με τον κύριο Μυστακίδη.

Μου έκανε εντύπωση πως η κουβέντα δεν αφορούσε σε πρόσωπα, αλλά στον στόχο που υπάρχει και αυτό το μετέφερα στον Μίσκο. Την επόμενη μέρα, με κάλεσε ο Νίκος Μπουντούρης και μου είπε ερχόμαστε να σε συναντήσουμε. Οι δύο Νίκοι ήρθαν στο Μιλάνο και τα πράγματα άρχισαν να κινούνται πολύ γρήγορα. Έχω κάνει 30 meetings, κάποια δεν πάνε όπως τα θες και πως χρειάζονται παραπάνω κουβέντες. Οι δύο άνθρωποι του ΠΑΟΚ έπαιξαν… full court press σε μένα. Προσπάθησα ανεπιτυχώς να κερδίσω το παιχνίδι με καλό κρασί. Ένιωσα πραγματικά ότι με ήθελαν. Ο πατέρας μου που δεν είναι εδώ πλέον μου έλεγε να πηγαίνεις εκεί που πραγματικά σε θέλουν. Εγώ αισθάνομαι πολύ καλά όταν υπάρχει κόσμος να με πιέζει.

Υπάρχει περιθώριο αλλά πρέπει να κάνουμε πράγματα. Έχουμε στην κορυφή τον ιδιοκτήτη, που είναι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να έχουμε, έχουμε τον κόσμο που αγαπάει χωρίς όρια και στη μέση είμαστε εμείς που πρέπει να δουλέψουμε. Θα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, να καθορίσουμε τη φιλοσοφία μας, να δούμε πώς θα είναι όλοι αυτοί που θα συνεργαστούν με τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να ξέρουν την κουλτούρα του ΠΑΟΚ και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους.

Για το τέλος, κάτι στα ελληνικά. Έχω μάθει αυτό, αγκάλι αγκάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι».