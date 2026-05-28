Τον δικό τους τρόπο για να δώσουν το… σήμα στην κερκίδα και να πικάρουν τον «αιώνιο» αντίπαλο Παναθηναϊκό, βρήκαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.

Το σκηνικό είχε στηθεί ευλαβικά για το τελετουργικό. Ο Ολυμπιακός επανήλθε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια, έκανε κάλεσμα ειδικών περιστάσεων στον κόσμο του για το αμέσως επόμενο εντός έδρας παιχνίδι στο Φάληρο και φυσικά εκείνος δεν θα μπορούσε να το ανοήσει.

Ο «ερυθρόλευκος» λαός γέμισε το ΣΕΦ όπου εμφανίστηκε περίπου 10 λεπτά πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού με την ΑΕΚ – που άρχισε με 15 λεπτά καθυστέρηση λόγω παράτασης στο ΟΑΚΑ – και το «άγιος δισκοπότηρο».

Η κούπα της Ευρωλίγκας έκανε την εμφάνισή της στα χέρια των προέδρων της ομάδας του Πειραιά ενώ έγιναν και τα αποκαλυπτήρια του 4ου banner, το οποίο πήρε τη θέση του δίπλα σε εκείνα του 1997, του 2012 και του 2013. Κάπου πιο δίπλα από τις φανέλες των Πρίντεζη και Σπανούλη που κοσμούν τον «ουρανό» του γηπέδου.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού είχε πιάσει από νωρίς τα τραγούδια και λίγο πριν ξεκινήσει το τελετουργικό, ξεσηκώθηκε ακόμα περισσότερο. Στα μεγάφωνα του ΣΕΦ μπήκε το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου «Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε», με σαφή επιθυμία… καζούρας στον «αιώνιο» αντίπαλο Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού μέσα στο Telekom Center Athens.