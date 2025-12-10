Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θέλει να «μπει» δυνατά στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον, αυτό δείχνει το χαρτάκι, με τις… αποκαλύψεις του!

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο PAOK Sports Arena, στον αγώνα απέναντι στην Πριέβιντζα για το FIBA Europe Cup.

Σε μια εποχή που ο ΠΑΟΚ είναι σε φάση εκτεταμένων αγωνιστικών αλλαγών, προσπαθώντας να ανανεώσει την ομάδα και να «στοχεύσει» ακόμα πιο ψηλά.

Ο νέος μεγαλομέτοχος της ομάδας δεν άργησε να δείξει τις… προθέσεις του, καθώς ανακοίνωσε με ότι θα καλύψει εξ ολοκλήρου την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, προσφέροντας 12 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή η κίνηση όχι μόνο ενισχύει οικονομικά την ομάδα. Αλλά, έστειλε και ένα σαφές μήνυμα για το όραμα και τη στρατηγική που σκοπεύει να ακολουθήσει.

Κατά την εντυπωσιακή είσοδό του στο γήπεδο, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης «αποκάλυψε» με έναν πρωτότυπο τρόπο τις τρεις πρώτες μεταγραφές, που θέλει στην ομάδα του. Πίσω από το κινητό του τηλέφωνο, κράτησε ένα μικρό χαρτί που έγραφε τα ονόματα «Ταϊρί, Άλεν, Μπέβερλι»!

Ο πρώτος έχει ήδη ανακοινωθεί, και η αγωνία μεγαλώνει για το αν θα επιβεβαιωθούν σύντομα οι άλλες δύο μεταγραφές.

Τα ονόματα που αναφέρθηκαν τον Τίμι Άλεν. Έναν Αμερικανό φόργουορντ 25 ετών, που παίζει στην Τραπάνι. Eίναι γνωστός για τις ικανότητες του στο σκοράρισμα και την αμυντική του προσήλωση.

Από την άλλη πλευρά, ο Πάτρικ Μπέβερλι δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις. Ένας έμπειρος παίκτης με εντυπωσιακή καριέρα στο NBA. Έχει 666 συμμετοχές σε αγώνες κανονικής περιόδου, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Ρόκετς, Κλίπερς, Τίμπεργουλβς, Λέικερς, Μπουλς, Σίξερς και Μπακς.