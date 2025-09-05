Ο Κέντρικ Ναν φαίνεται πως ανυπομονεί για την έναρξη της σεζόν, ενώ μίλησε και για κάτι που έμεινε στη… μέση.

Πρωταγωνιστής σε ένα βίντεο που ανέβασε ο Παναθηναϊκός στους λογαριασμούς του στα social media, ήταν ο Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός γκαρντ δήλωσε πανέτοιμος για την έναρξη της νέας σεζόν, αλλά και ιδιαίτερα… πεινασμένος, διότι όπως τόνισε, πέρυσι η ομάδα του άφησε κάτι στη… μέση.

Παράλληλα, κάλεσε τον κόσμο του «τριφυλλιού» να ετοιμαστεί, για νέα παιχνίδια και νίκες.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Κέντρικ Ναν:

«Οι πρώτες μέρες κυλούν καλά. Έρχονται παίκτες, μπαίνουν στην προπόνηση, εξοικειώνονται με την ομάδα, μαθαίνουν το σύστημα, μαθαίνουν τα plays μας. Δουλεύουμε στην χημεία μας. Οπότε η πρώτη εβδομάδα μέχρι τώρα είναι καλή.

Απλώς περιμένω να ξεκινήσουμε. Είμαι έτοιμος για τη νέα σεζόν, θα είναι η τρίτη μου και είμαστε πεινασμένοι. Είμαστε πεινασμένοι. Αφήσαμε κάτι… στο τραπέζι την περασμένη σεζόν και περιμένουμε να το κάνουμε δικό μας φέτος. Οπότε είμαστε έτοιμοι.

Οι στόχοι είναι ίδιοι κάθε χρόνο. Το πρωτάθλημα. Τίποτα λιγότερο. Πάμε οπαδοί του Παναθηναϊκού! Είστε έτοιμοι για ακόμα μία σεζόν; Όλοι είναι ξεκούραστοι, είμαστε έτοιμοι. Καλύτεροι από ποτέ. Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε, να σας δώσουμε καλές εμφανίσεις και κυρίως να κερδίζουμε».