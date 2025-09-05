Ο λόγος που ο Εργκίν Αταμάν «ξέσπασε» κατά της FIBA, κάνοντας λόγο για έλλειψη σεβασμού προς την εθνική ομάδα της Τουρκίας.

Η Τουρκία σημείωσε τη σημαντικότερη επιτυχία της στη φάση των ομίλων του EuroBasket 2025, κερδίζοντας τη Σερβία και εξασφαλίζοντας την πρωτιά στο γκρουπ της.

Στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία, σε αγώνα που έχει οριστεί για το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στις 12:00. Η συγκεκριμένη ώρα δεν άρεσε στον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του.

«Θεωρώ πως η FIBA δείχνει έλλειψη σεβασμού απέναντί μας, στην πρωτοπόρο και αήττητη ομάδα του ομίλου. Μας βάζουν να παίξουμε έναν τόσο κρίσιμο νοκ άουτ αγώνα, στις 12 το μεσημέρι, μετά από 15 μέρες παραμονής εδώ», ανέφερε αρχικά, για να συμπληρώσει.

«Είναι παράλογο. Ωστόσο, να ξέρουν όλοι πως, ακόμα κι αν χρειαστεί να παίξουμε στις τρεις τα ξημερώματα, τίποτα δεν θα μας εμποδίσει να φτάσουμε ως τα μετάλλια», τόνισε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Τουρκίας.