Ο Ολυμπιακός έχει μετατρέψει το «σπίτι» του σε απόρθητο κάστρο αφού δεν έχει βρεθεί ακόμα η ομάδα που θα τον κερδίσει στο ΣΕΦ μέσα στο 2026.

Αδάμαστος ο Ολυμπιακός συνεχίζει με τα… φρένα σπασμένα την πορεία του προς το δεύτερο μεγάλο στόχο της σεζόν, έχοντας πρώτα εκπληρώσει τον πρώτο. Οι Πειραιώτες βρίσκονται μία νίκη μακριά από το back-to-back πρωτάθλημα στην εγχώρια λίγκα, αφού εκμεταλλεύτηκαν για μία ακόμα φορά την έδρα τους. Ένα πολύβοο Στάδιο Ειρήνης που… κόχλαζε το βράδυ της Δευτέρας (8/6) κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο Παναθηναϊκό που το πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο Ολυμπιακός που έχει βρει τον τρόπο να μοιάζει άτρωτος μπροστά στον κόσμο του, έχοντας πλέον συμπληρώσει σχεδόν επτά μήνες χωρίς να έχει γνωρίσει την ήττα μπροστά στον κόσμο του. Ανεξαρτήτως διοργάνωσης, το ΣΕΦ θυμίζει και πάλι… κάστρο.

Ο Ολυμπιακός με το θετικό αποτέλεσμα που πήρε – και με 100άρα – κόντρα στον Παναθηναϊκό για τον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL, έφτασε τα 24 παιχνίδια αήττητος στην έδρα του σε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα (13+11 αντίστοιχα). Και διεύρυνε ακόμα περισσότερο το εντυπωσιακό του σερί που βαστάει από το ματς… καμπανάκι με τη Βαλένθια στο Φάληρο (16η αγωνιστική πρώτου γύρου Euroleague, 16/12/2025).

Από τη βραδιά αυτή που ακούστηκαν και μερικές αποδοκιμασίες, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν έχουν δώσει την παραμικρή αφορμή για να συμβεί και πάλι αυτό, παρουσιάζοντας αξιοπρόσεκτη συνέπεια. Και αυτό διότι ο Ολυμπιακός θα κλείσει όπως και να έχει τουλάχιστον 178 μέρες αήττητος, ακόμα κι αν η σειρά των Τελικών οδηγηθεί σε 5ο τελικό και εκεί ο «αιώνιος» αντίπαλός του, κάνει ό,τι δεν έχει καταφέρει ΚΑΜΙΑ ομάδα μέσα στο 2026.

Ο Ολυμπιακός πετάει φωτιές μπροστά στον κόσμο του, αισθάνεται άνετα, παίρνει δύναμη από αυτόν και έχει παραμείνει αλύγιστος για 24 παιχνίδια με μέσο όρο διαφοράς τους 17 πόντους.