Ο Ρόνι Χάρελ στο ματς του Άρη με το Μαρούσι (18/09, 108-103 παρ.) τα… έκανε όλα, εκτός από το να σκοράρει, με τη στατιστική του να είναι «τρομακτική»!

Ο Άρης έχει ξεκινήσει με το… αριστερό τη σεζόν του στη Stoiximan GBL. Μετά από τρεις αγωνιστικές παραμένει στο «μηδέν» και προσπαθεί να βρει την πρώτη του νίκη.

Η τελευταία του προσπάθεια έγινε στο Μαρούσι (18/10, 108-103 παρ.) και σε ένα ματς, που τα είχε… όλα.

Ωστόσο, οι Θεσσαλονικείς «λύγισαν» στη δεύτερη παράταση και υποχρεώθηκαν σε ακόμα μία ήττα για τη φετινή σεζόν.

Μπορεί να μην κέρδισε, αλλά είδαν έναν αθλητή τους να κάνει καταπληκτική δουλειά, ακόμα κι αν δεν σκόραρε ούτε έναν πόντο!

Ο «Ντρέιμοντ Γκριν» της Ευρώπης

Πολλές φορές έχουμε δει καλαθοσφαιριστές, να κάνουν ένα βήμα πίσω και να είναι σημαντικοί, για τη «βρώμικη» δουλειά.

Ένας εξ αυτών είναι και ο Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος έχει βγάλει το… ψωμί του στο NBA, χάρη στην άμυνά του, τα ριμπάουντ κι όχι για τα τρίποντα που βάζει.

Ο Άρης φαίνεται πως έχει τον δικό του «Ντρέιμοντ Γκριν». Ο Ρόνι Χάρελ απέναντι στο Μαρούσι (18/09, 108-103 παρ.) έπαιξε για 42 λεπτά και είχε μία «τρομακτική» στατιστική.

Μπορεί πολλοί να βλέπουν το… μηδέν δίπλα από τους πόντους, αλλά έκανε όλα τα υπόλοιπα.

Κατέβασε 17 ριμπάουντ, είχε οκτώ ασίστ, ενώ είχε και τέσσερα κλεψίματα! Γεγονός, που δείχνει γιατί ο προπονητής του τον κράτησε τόση ώρα στο παρκέ, ακόμα και αν στην επίθεση δεν μπόρεσε να σκοράρει ούτε ένα καλάθι!

Μία εμφάνιση, που πέρασε στα… ψιλά, αλλά σίγουρα είναι άξια αναφοράς τα όσα έκανε!