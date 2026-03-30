Ασταμάτητος ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο ξεκίνημα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ασυναγώνιστος Τάιλερ Ντόρσεϊ στην εκκίνηση τοτ πέμπτη μέσα στη χρονιά ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Λίγο οι απουσίες των πρασίνων, λίγο η απουσία του Εβάν Φουρνιέ από την αναμέτρηση και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε… πάρτι στο πρώτο δεκάλεπτο του ματς με τον «άσπονδο εχθρό» στο ΟΑΚΑ.

Ο διεθνής γκαρντ έβαλε 18 από τους 30 «ερυθρόλευκους» πόντους, κάνοντας… σμπαράλια την άμυνα των γηπεδούχων που τον παρακολουθούσε να βάζει το ένα σουτ μετά το άλλο.

Με την λήξη της πρώτης περιόδου, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε 2/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα και το απόλυτο στις βολές μαζίμε ένα ριμπάουντ και δύο λάθη, μέχρι να το… παρακάνει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, ζητώντας και αλλαγή αφού έμεινε από ανάσες.

Με λίγα λόγια, σε δέκα αγωνιστικά λεπτά ξεπέρασε τον μέσο όρο του στην Ευρωλίγκα που είναι 16,3 πόντους, σε μία εξαιρετική σεζόν που διάγει, έχοντας κουβαλήσει τους Πειραιώτες μέχρι το 20/20 στην Ελλάδα και τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη.

Ακολουθεί το κρεσέντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ: