Ο Μπράνκου Μπαντιό έκανε τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό στη δύσκολη επικράτηση των πρασίνων απέναντι στην αξιόμαχη ΑΕΚ.

Παρά τα προβλήματα που είχε (Λεκαβίτσιους, Ερτέλ, Φίζελ) και άλλα που της προέκυψαν, η ΑΕΚ παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Κυριακής (8/11) στη Sunel Arena πάρα πολύ ανταγωνιστική κόντρα στο φαβορί Παναθηναϊκό.

Οι πράσινοι που είχαν κι εκείνοι τα δικά τους ζητήματα, ζορίστηκαν αρκετά κόντρα στην φιλότιμη Ένωση, ξεφεύγοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο του ματς και ενώ κυνηγούσαν στο σκορ σχεδόν καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Και ο βασικός λόγος που η πλάστιγγα έγειρε προς τη δική τους πλευρά (74-83), ήταν το 50& ποσοστό ευστοχίας από το τρίποντο (14/28), χάρις τον σχεδόν αλάνθαστο Μπράνκου Μπαντιό.

Ο Σενεγαλέζος γκαρντ πήρε… φωτιά, εκτελώντας με 6/7 έξω από τη γραμμή των 6,75μ.

Τα έξι εύστοχα μακρινά σουτ που είχε, συνιστούν την καλύτερη επίδοσή της καριέρας του, ισοφαρίζοντας ό,τι είχε κάνει τον Φλεβάρη του 2023 με την Εθνική ομάδα της πατρίδας του κόντρα στο Νότιο Σουδάν. Και λίγους μήνες αργότερα με τη Μανρέσα, απέναντι στην Παλένθια για την ACB (6/9).