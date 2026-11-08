Όλα τα είχε πάθει η ΑΕΚ από την αρχή της σεζόν, αυτό της έμενε με τον Γκρεγκ Μπράουν που στάθηκε άτυχος στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Είχε από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου πάρα πολλά ζητήματα και ανοιχτά μέτωπα να διαχειριστεί η Ένωση. Και υπάρχει μεγάλη και έκδηλη ανησυχία για ένα ακόμα με τον Γκρεγκ Μπράουν.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους στην παγωμένη και άδεια από κόσμο Sunel Arena και σε μια προσπάθεια να πάει να διεκδικήσει το επιθετικό ριμπάουντ μετά από δική του άστοχη βολή, το δεξί πόδι του Γκρέγκ Μπράουν κόλλησε κάτω.

Από τις φωτογραφίες της Eurokinnisi και την αντίδρασή του – σημείο το οποίο πιάνει ο ψηλός της ΑΕΚ – φαίνεται και το σημείο που δείχνει να έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα. Η ανυσυχία στις τάξεις των ανθρώπων της Ένωσης όσον αφορά τον Γκρεγκ Μπράουν είναι έκδηλη.

Αμέσως έφυγε για τις απαραίτητες εξετάσεις ούτως ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς με την ελπίδα όλων, να μην διαπιστωθεί αυτό που όλοι φοβούνται, δηλαδή ρήξη αχιλλείου τένοντα.

Όχι δεν θα με δείτε να πονάω

Όχι δεν θα με δείτε κάτω



Όλα τα είχε η ΑΕΚ, αυτό της έμενε!

Σιδερένιος λιοντάρι, Γκρεγκ Μπράουν#aekbc #paobc #brown pic.twitter.com/2c3ueGiZ96 — Betarades.gr (@betarades) November 8, 2026

Περισσότερα σε λίγο…