Ελάχιστος κόσμος στη Sunel Arena για τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό.

Ρομαντικοί αλλά πολύ λίγοι οι φίλοι της ΑΕΚ στις κερκίδες της Sunel Arena το μεσημέρι της Κυριακής (8/11) για το ματς της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Εκκωφαντική η απουσία του κόσμου για ένα ακόμα παιχνίδι, στέλνοντας μήνυμα.

Μεσημέρι Κυριακής, άλλοτε ντέρμπι, δύο μεγάλες ομάδες. Η ώρα (13:00) έμοιαζε ιδανική για μεγαλύτερη προσέλευση στο γήπεδο παρόλα αυτά, ο κόσμος της ΑΕΚ «μίλησε» για ένα ακόμα ματς δια της απουσίας του. Ακόμα και σε ματς που υπό άλλες συνθήκες τα δύο πέταλλα στο Ολυμπιακό Κλειστό στα Λιόσια θα ήταν (σχεδόν) γεμάτα.

Γύρω στα χίλια άτομα βρέθηκαν στη Sunel Arena για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι ανάμεσα στον Κυπελλούχο Παναθηναϊκό και την φιναλίστ του BCL ΑΕΚ.

Η απουσία του Λέκας Λεκαβίτσιους από τη 12άδα της «Ένωσης» λόγω του προβλήματος τραυματισμού, ανάγκασε τον Ντράγκαν Σάκοτα να κατεβάσει 11άδα στο γήπεδο.

Εκτός για τους πράσινους έμειναν και οι Γιαμπουσέλε (ίωση) και Σλούκας (σφύξιμο στον προσαγωγό), που κατέβηκε κι εκείνος με 11 παίκτες διαθέσιμους.