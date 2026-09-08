Σε… θρίλερ με αβέβαιο τέλος έχει εξελιχθεί η υπόθεση παραχώρησης της Sunel Arena στον Ολυμπιακό. Μέχρι πότε θα έχουν ξεκαθαρίσει όλα, μεταξύ αυτών και η περίπτωση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη;

Οι μέρες περνούν, ανακοινώσεις και οριστική συμφωνία δεν υπάρχει παρότι η υπόθεση έμοιαζε προχωρημένη και ο χρόνος πλέον για Ολυμπιακό και ΑΕΚ όσον αφορά τη Sunel Arena, πιέζει ασφυκτικά.

Όλα έδειχναν ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, το Ολυμπιακό Κέντρο στα Λιόσια θα στέγαζε τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης για το πρώτο διάστημα της σεζόν 2026-27 καθώς το γήπεδο τους, βρίσκεται υπό ολική ανακατασκευή.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προκρίνει εδώ και καιρό τη Sunel Arena λόγω τοποθεσίας (Αττική) και χωριτικότητας, σε μια επιλογή πλήρως εναρμονισμένη με τους κανονισμούς τέλεσης αγώνων της Euroleague.

Ωστόσο οι εβδομάδες περνούσαν, οι φορείς πίεζαν και πιέζουν και οι δύο ΚΑΕ δεν συμφωνούσαν στις λεπτομέρειες και τα εμπόδια που προέκυψαν και παρουσιάστηκαν από τους Floor Generals πριν από μια εβδομάδα.

Η σκληρή στάση που κράτησε ο κόσμος της ΑΕΚ στο άκουσμα μιας τέτοιας εξέλιξης αλλά και τα υπαρκτά ζητήματα όπως το ticketing και τα τουρνικέ, έφεραν τις συζητήσεις των δύο πλευρών σε αδιέξοδο. Και τη διαφαινόμενη συμφωνία ανάμεσα σε ΚΑΕ ΑΕΚ και Ολυμπιακό προς… ναυάγιο μέχρι και πριν από λίγες ώρες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Floor Generals στην εκπομπή τους στο Betarades.gr.

Τις τελευταίες ώρες και με την προθεσμία (10/9) να πιέζει ασφυκτικά πλέον, οι δύο πλευρές κάθισαν και πάλι στο τραπέζι για να ξανασυζητήσουν το ενδεχόμενο επίτευξης της συμφωνίας, διευθέτησης των τελευταίων σημαντικών λεπτομερειών και ως εκ τούτου, υπογραφής του παραχωρητηρίου.

Όλα ανοιχτά παραμένουν ως προς την έκβαση της παραχώρησης της Sunel Arena στον Ολυμπιακό που όπως και να έχει, έχει δώσει ρητή και σαφή εντολή όπως τόνισε ο Μιχάλης Στεφάνου στην εταιρία που προχωρά με την ανακαίνιση του ΣΕΦ, να «τρέξει» όσο πιο γρήγορα γίνεται για να μπει η ομάδα το συντομότερο δυνατό στο Φάληρο με τη νέα χρονιά (Γενάρης 2027).

Η 10η του Σεπτέμβρη αποτελεί το όριο και παράλληλα το deadline όπου μέχρι τότε, τα πάντα θα πρέπει να έχουν αποσαφηνιστεί και υπογραφεί. Ο ΕΣΑΚΕ πιέζει διότι μέχρι την 15η του Σεπτέμβρη θα πρέπει να έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα των αγώνων ενώ και η εξ’ αρχής ορισμένη ημερομηνία υπογραφής του παραχωρητηρίου, ήταν η 10η του Σεπτέμβρη.

Η καθυστέρηση των τελευταίων ημερών και η έκβαση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές, αναμένεται να επηρεάσει και την υπόθεση Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ. Καθώς όπως γίνεται αντιληπτό, μπορεί η «Ένωση» να θέλει τον Έλληνα διεθνή που είναι θετικός ως προς αυτό το ενδεχόμενο αλλά ανήκει στον Ολυμπιακό.

Και αν και εφόσον δεν επέλθη συμφωνία για τη Sunel Arena, μοιάζει από δύσκολο έως απίθανο να συνηγορήσουν οι Πειραιώτες σε μία τέτοια μετακίνηση.

Σκληρό πόκερ λοιπόν ανάμεσα στις δύο πλευρές που στηρίζονται στα δικά τους, δυνατά «χαρτιά» για να υπογράψουν – αν και εφόσον συμβεί αυτό – με τους καλύτερους όρους το παραχωρητήριο.