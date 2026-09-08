Σημαντικές παρουσίες παρεβρέθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (8/9) στα γραφεία της ΕΟΚ μετά από πρόσκληση που έλαβαν όλες οι ομάδες της Stoiximan GBL από τον κ. Λιόλιο.

Η διοίκηση της ΕΟΚ και ο πρόεδρός της Βαγγέλης Λιόλιος προσκάλεσαν την Τρίτη 8/9 στα γραφεία της ΕΟΚ στο Μαρούσι όλες τις ομάδες της Stoiximan GBL ώστε να συζητήσουν σε γκρουπ το θέμα της διαιτησίας. Όπερ και εγένετο με την πλευρά του Παναθηναϊκού βέβαια να απουσιάζει – όπως είχε κάνει γνωστό εδώ και κάποιες ώρες – από το ραντεβού αφού δεν βρήκε κάποιο λόγο που αυτό έγινε, έχοντας κάνει προτάσεις – και με κοστολόγιο – για επαγγελματική διαιτησία στον ΕΣΑΚΕ.

Το πρώτο γκρουπ των λεγόμενων «μεγάλων» λοιπόν ήταν εκείνο που άνοιξε το κύκλο των απευθείας συναντήσεων με την πλευρά Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη να προσέρχονται στα γραφεία της ΕΟΚ.

Η συνάντηση η οποία καθυστέρησε περίπου 20 λεπτά να αρχίσει και να κλείσουν οι πόρτες, λόγω καθυστερημένης άφιξης από πλευράς των εκπροσώπων της ΑΕΚ.

Ο Γενικός διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης και ο τιμ Μάνατζερ του Ολυμπιακού, Χρήστος Μπαφές, ήταν εκείνοι που έδωσαν το παρόν από πλευράς των πρωταθλητών ενώ την ΑΕΚ εκπροσώπησε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΚΑΕ Βαγγέλης Αγγελόπουλος και ο Chief Operating Officer (COO), Μάνθος Μαρινόπουλος. Από νωρίς στα γραφεία της ΕΟΚ βρέθηκε και ο Γιώργος Νικολάου, επί χρόνια Υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της ομάδας και όχι μόνο.

Στο πρώτο γκρουπ της πρόσκλησης (12:30) βρίσκονται και οι ΠΑΟΚ και Άρης με τον Πρόεδρο της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ Ιωάννη Πετμεζά

και τον GM Γιώργο Τσιάρα, να εκπροσωπούν τον «Δικέφαλο» ενώ oi Αγαπητόw Διακοφώτης (CEO) και Νίκος Ζήσης παρίσταντο από πλευράς Άρη.

Για τις 13:30 είχε αρχικά οριστεί το επόμενο γκρουπ με Κολοσσό Ρόδου, Περιστέρι, Μύκονο, Προμηθέα και Ηρακλή ενώ για τις 14:30 έχουν λάβει προσκλητήριο Μαρούσι, Καρδίτσα, Δόξα Λευκάδας και Βίκος Ιωαννίνων.

Από τη σύσκεψη που κάλεσε η ΕΟΚ, δεν έλειψαν και οι Μιχάλης Μελής (πρόεδρος ΕΣΑΚΕ) και Ευθύμης Ρεντζιάς (Γενικός Διευθυντής)