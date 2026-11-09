Αυτό που συμβαίνει με τη φετινή ΑΕΚ και τους τραυματισμούς, απλά δεν υπάρχει.

Το μπασκετικό τμήμα της ΑΕΚ είχε πολλά και σημαντικά να διαχειριστεί την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο με το «βουνό» να υψώνεται όλο και πιο δυσθεώρητο μπροστά της.

Αφενός το γηπεδικό ζήτημα που είναι εκείνο κυρίως που έφερε σε ρήξη τη διοίκηση με τον κόσμο, με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα να «πληρώνει» τα σπασμένα. Η παραχώρηση της Sunel Arena στον Ολυμπιακό για κάποιους μήνες ούτως ώστε να επωφεληθεί μακροπρόθεσμα σε πρώτη φάση ο οργανισμός βρίσκοντας στέγη για τα επόμενα 49 χρόνια και στη συνέχεια να αποκομμίσει και κάποιο οικονομικό κέρδος από αυτό (σαφώς δευτερευόντως), δίχασε τον κόσμο της ομάδας και έφερε το σαμποτάζ σε ένα ούτως ή άλλως πονεμένο ζήτημα. Αυτό της παρουσίας στο γήπεδο.

Η ΑΕΚ πάλεψε μέχρι εκεί που δεν πήγαινε άλλο το ματς με τον πανίσχυρο από πλευράς ποιότητας Παναθηναϊκό μπροστά σε συγγενείς και φίλους το μεσημέρι της Κυριακής στη Sunel Arena.

Στο παραπάνω πρόβλημα, αν προσθέσει κανείς την αστοχία σε ορισμένες αποφάσεις ως προς τον σχεδιασμό – δεν μπορεί πάντα ο Σάκοτα και οι άνθρωποι της ομάδας να πιάνουν και τα 10/10 – αλλά και την ενίσχυση των άμεσων ανταγωνιστών που άλλαξαν πίστα (ΠΑΟΚ, Άρης), δημιούργησαν μία συνθήκη πολύ δύσκολη ούτως ή άλλως.

Ο «Σάλε» είχε ζητήσει εξ’ αρχής υπομονή από τον κόσμο όμως ήρθαν και οι πολλαπλοί τραυματισμοί για να «δέσουν το γλυκό».

Κατά τη διάρκεια της υπερπροσπάθειας με το «τριφύλλι» στο πλαίσιο της 6ης στροφής της Stoiximan GBL, η ΑΕΚ έχασε και τους Γκρεγκ Μπράουν και Δημήτρη Φλιώνη για να μείνει με επτά ουσιαστικά παίκτες κατά τη διάρκεια του αγώνα αφού στην αρχική 11άδα συμπεριλήφθηκαν και οι νεαροί Χαρτώνας, Γυμνόπουλος.

Ο θεαματικός Γκρεγκ Μπράουν στάθηκε εξαιρετικά άτυχος αφού κόλλησε κάτω το δεξί του πόδι και κόπηκε ο αχίλλειός του, χάνοντας έτσι το υπόλοιπο μιας σεζόν που δεν είχε ξεκινήσει ούτως ή άλλως με τον καλύτερο τρόπο για τον ίδιο (ανάρρωνε μετά την προηγούμενη χειρουργική επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί) και την ΑΕΚ. Που βλέπει διαρκώς φορτωμένο το ιατρικό της δελτίο.

Ούτε λίγο ούτε πολύ σε αυτούς τους 2μιση μήνες που έχει εκκινήσει η σεζόν για την Ένωση μαζί με την προετοιμασία, έχει έρθει αντιμέτωπο το προπονητικό επιτελείο με 13 τραυματισμούς διαφορετικών ή και ίδιων παικτών. Χωρίς να συμπερλιμαβάνονται σε αυτά ζητήματα απουσιών από προπονήσεις και αγώνες λόγω ασθένειας, γαστρεντερίτιδας (από το τουρνουά στη Ρόδο) ή πειθαρχικού παραμπτώματος (πρόσφατα με τον Ουίλιαμς).

Αναλυτικότερα τα… δεινά που έχουν έρθει στην ΑΕΚ, κάνοντας το έργο του Σάκοτα και των συνεργατών του εξαιρετικά δύσκολο…

Γκρεγκ Μπράουν – Ανάρρωση από χειρουργική επέμβαση.

20/8 – Υποτροπή στο οστικό οίδημα.

29/8 Φλιώνης – Θλάση δικέφαλου μηριαίου στο δεξί πόδι.

9/9 Ντέρικ Ουίλιαμς – Κάκωση έξω γαστέρα του δικέφαλου γαστροκνημίου της δεξιάς γαστροκνημίας.

10/9 Νόλεϊ – Ενοχλήσεις στη μέση.

13/9 Μπάρτλεϊ – Τενοντίτιδα στον επιγονατιδικό τένοντα του αριστερού γόνατος.

14/9 Συμπτώματα γαστρεντερίτιδας σε 7 παίκτες μετά το τουρνουά στη Ρόδο.

2/10 Κατσίβελης – Θλάση ελαφριάς μορφής στο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού.

15/10 Μπάρτλεϊ – Τενοντίτιδα στον επιγονατιδικό τένοντα του αριστερού γόνατος.

19/10 Ερτέλ – Θλάση γαστροκνημίου.

31/10 Νόλεϊ – Συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

2/11 Σκορδίλης – Κάκωση δευτέρου βαθμού στον δεξιό μηριαίο.

4/11 Λεκαβίτσιους – Μυϊκή ρήξη δικεφάλου μηριαίου πρώτου βαθμού δεξιού ποδός.

8/11 Γκρεγκ Μπράουν – Ρήξη Αχίλλειου τένοντα δεξιού ποδός.

8/11 Φλιώνης – Θλάση 1ου βαθμού κοιλιακού μυός δεξιάς.