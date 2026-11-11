Σε μία πολύ όμορφη και αυθόρμητη ενέργεια προχώρησε ο Σάσα Βεζένκοφ μετά το τέλος του αγώνα με το Μαρούσι, κάνοντας ένα μικρό κορίτσι με σύνδρομο down να χαμογελάσει πλατιά.

Υπάρχουν περιπτώσεις μεγάλων αθλητών που συνοδεύουν την ικανότητά τους μέσα στο παρκέ με μία γενικότερη άξια αναφοράς διαγωγή και κοσμοθεωρία έξω από το εκάστοτε γήπεδο στο οποίο διαπρέπουν. Και αυτό συχνά συμβαίνει και με τον Σάσα Βεζένκοφ.

Ο κάθε αθλητής μπορεί στιγμιαία να μην κρατήσει κάπου την ψυχραιμία του και να ξεφύγει όταν οι παλμοί ανεβαίνουν όμως το θέμα είναι πως συμπεριφέρεται όταν αυτοί πέφτουν. Και εκεί ο Βεζένκοφ παίρνει πολύ υψηλό βαθμό.

Ο Ολυμπιακός που ετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Ντουμπάι BC στη Sunel Arena (12/11) πέρασε πολύ δύσκολα από το Μαρούσι το βράδυ της Κυριακής (8/11), χάρις το νικητήριο καλάθι του Τάισον Γουόρντ λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος.

Παιχνίδι στο οποίο η ομάδα των Βορείων προαστίων φλέρταρε με την έκπληξη και ο Γιώργος Μπαρτζώκας χρειάστηκε να κρατήσει τους Βεζένκοφ και Φουρνιέ πάνω από 26′ στο παρκέ για να μην γκελάρει ο Ολυμπιακός. Σε ένα απόγευμα που ζορίστηκε και ο «αιώνιός» του αντίπαλος Παναθηναϊκός από την αξιόμαχη ΑΕΚ.

Ωστόσο προκύπτουν στιγμές που το αγωνιστικό μπορεί να περιμένει για λίγο στην άκρη όταν η ανθρωπιά βγαίνει μπροστά. Με το τέλος του αγώνα, οι παίκτες του Ολυμπιακού κατευθείνονταν στα αποδυτήρια, όταν ο Σάσα Βεζένκοφ εντόπισε δίπλα από τη φυσούνα μία μικρή φίλη του μπάσκετ – που υποστηρίζει τον Ολυμπιακό – με σύνδρομο down.

Αμέσως την πλησίασε, εκείνη τον αγκάλιασε σε ένα υπέροχο στιγμιότυπο. Αμέσως αντιλήφθηκε ότι ήθελε να κάνει ένα δώρο σε εκείνην οπότε κατευθύνθηκε προς τον φροντιστή της ομάδας. Τον ενημέρωσε για την πρόθεσή του να της δώσει τη φανέλα που φορούσε στο ματς και δίχως τυμπανοκρουσίες και κάτω από τα ραντάρ, την πλησίασε ξανά.

Ο Βεζένκοφ έβγαλε την ερυθρόλευκη με το ’14’, την πρόσφερε στο κορίτσι με τη γενετική διαταραχή, κάνοντάς το πολύ χαρούμενο. Εκείνη τον αγκάλιασε ξανά και στη συνέχεια ο MVP της Ευρωλίγκας, μπήκε στα αποδυτήρια έχοντας κάνει μία απλή πράξη αλλά με μεγάλη σημασία για την αποδέκτρια που θα θυμάται για πολύ καιρό αυτή τη στιγμή.