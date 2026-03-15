Τι ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν για τον παίκτη που θα πρέπει να «θυσιάσει» ο Παναθηναϊκός, λόγω της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανατρέψει πλήρως της εικόνα του πρώτου δεκαλέπτου, μετά και από ένα ξέσπασμα του Εργκίν Αταμάν, παίρνοντας τη νίκη επί της ΑΕΚ με 103-78 (15/03).

Ο Τούρκος τεχνικός, στις δηλώσεις του στην κάμερα της ΕΡΤ, μετά το φινάλε της αναμέτρησης, αναφέρθηκε στη νοοτροπία που θα πρέπει να έχει η ομάδα του, ενώ μίλησε και για τον παίκτη που θα πρέπει να «θυσιαστεί», καθώς αναμένεται την επόμενη εβδομάδα η επιστροφή του Ματίας Λεσός στην Stoiximan GBL.

«Μετά την καταστροφική αρχή στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλάξαμε τη νοοτροπία μας και παίξαμε όπως πρέπει να παίζει ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα πρέπει να είναι επιθετική, να κινείται έξυπνα και να έχει ενέργεια, γιατί όταν έχουμε ενέργεια έχουμε και δύναμη. Στην αρχή δεν ξεκινήσαμε με τη σωστή νοοτροπία στο παρκέ, όμως με την ΑΕΚ παλεύουμε για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης.

Στη συνέχεια αποκτήσαμε τον έλεγχο, αν και βρισκόμασταν πίσω με 17 πόντους, καταφέραμε να επιστρέψουμε και να παίξουμε επιθετικά. Ορισμένοι παίκτες μας έδωσαν την ενέργεια και την επιθετικότητα που χρειαζόμασταν, ειδικά μέσα στη ρακέτα ο Κένεθ Φαρίντ, και γι’ αυτό κάποιοι αξίζουν να βρίσκονται στον Παναθηναϊκό, όποιος καταβάλλει προσπάθεια αξίζει τη θέση του. Την επόμενη εβδομάδα με την προσθήκη του Ματίας Λεσόρ πρέπει να δούμε ποιόν θα “θυσιάσουμε”.

Οι παίκτες κατάλαβαν πως έπρεπε να παίξουν επειδή δεν μπορείς να παίζεις ενάντια σε μια καλή ομάδα χωρίς ενέργεια και απλά περπατώντας στο παρκέ. Εντάξει, στο τάιμ άουτ μίλησα έντονα αλλά όλοι είναι επαγγελματίες υψηλού επιπέδου. Ακόμα και οι οπαδοί το κατάλαβαν, τους είπα στο πρώτο τάιμ άουτ, ακούτε πως κάνουν οι οπαδοί μας; Οι παίκτες έχουν χαρακτήρα να το αλλάξουν αυτό για αυτό το λόγο είναι και σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Εργκίν Αταμάν.