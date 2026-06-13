Τα πρώτα είκοσι λεπτά του 5ου τελικού γέρνουν την πλάστιγγα υπέρ του Ολυμπιακού χάρις σε μία αναλογία.

Τον πρώτο λόγο για να πανηγυρίσει την back to back κατάκτηση της Stoiximan GBL πήρε ο Ολυμπιακός μετά τα πρώτα 20 λεπτά του πέμπτου τελικού απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Οι απόλυτα συγκεντρωμένοι και πεινασμένοι Πειραιώτες, μπορεί να τα έχουν… σπάσει από την περιφέρεια (3/15) με το πολύ χαμηλό για εντός έδρας παιχνίδι στατιστικό (20%), παρόλα αυτά μέσα από τη γραμμή των 6,75 μέτρων κάνουν θραύση.

Ο Ολυμπιακός έχει καλές αποστάσεις και αποφάσεις εξού και το 15/20 δίποντα (75%) αφού τα περισσότερα από αυτά είναι… πάρε βάλε. Οι 13 τελικές πάσες σε είκοσι λεπτά δικαιολογούν το μυαλομένο και κυριαρχικό παιχνίδι του Ολυμπιακού επιθετικά με τον Σάσα Βεζένκοφ να μετρά 13 πόντους και τον Εβάν Φουρνιέ που πάει πρόσω ολοταχώς για double double, άλλους 10 με πέντε ασίστ.

Εκτός των άλλων ο παράγοντας των ριμπάουντ έχει παίξει σημαντικό ρόλο για το +12 των ερυθρολεύκων (47-35).

Κι όλα αυτά έχουν συμβεί με τον Εβάν Φουρνιέ να έχει ξεκουραστεί 7μιση λεπτά στη δεύτερη περίοδο μετά από μία πολύ πιεσμένη χρονικά σειρά όπου του έχει βγει η… γλώσσα.

Αντίστοιχα χαμηλά σε ποσοστό ευστοχίας των μακρινών σουτ έμεινε ο Παναθηναϊκός (2/12 τρίποντα).