Ο Παναθηναϊκός έχει βρει τον τρόπο να βρίσκει στο ΣΕΦ το «διπλό» μισό πλεονέκτημα από νωρίς και το οφείλει εν πολλοίς σε έναν παίκτη του ροτέισον.

Έφτασε πάλι αυτή η εποχή του χρόνου όπου Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συναντιούνται, Λίγο αργότερα αυτή τη φορά από το συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια ραντεβού στη Ρόδο, μιας και οι «πράσινοι» δεν συμμετείχαν στο Super Cup που κατέκτησαν οι πρωταθλητές Ελλάδος.

Νωρίς νωρίς και πάλι στη σεζόν, ως είθισται τα τελευταία τρία πλέον χρόνια, η κληρωτίδα της Stoiximan GBL έβγαλε «ντέρμπι αιωνίων», ξανά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μένει να φανεί αν οι Πειραιώτες με τις απουσίες τους θα δείξουν στον… άσπονδο εχθρό τους πως έμαθαν από το πάθημά τους ή κατά πόσον το «τριφύλλι» θα αποτελέσει και πάλι το μεγάλο φαβορί για το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας εκεί που τα ματς θα έχουν άλλη σημασία, πριν καλά καλά αρχίσει η σεζόν.

Ένα ντέρμπι που βρίσκει τις δύο ομάδες σε μία σχετική ηρεμία μετά τις νίκες τους στην Ευρωλίγκα, ανέτοιμες φυσικά αφού είναι πολύ νωρίς στη σεζόν και είχαν σημαντικές απουσίες κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Αρκετά μακριά από τους στόχους και τις επιδιώξεις τους.

Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει τα τελευταία δύο χρόνια να εκμεταλλευτεί την εν λόγω συνθήκη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αποκτώντας προβάδισμα στην κούρσα από πολύ νωρίς. Κυρίως λόγω της αμυντικής του σκληράδας και του βραχυκυκλώματος που προξένησε στον αντίπαλο.

Λένε ότι αυτά τα παιχνίδια δεν δυσκολεύουν, πνευματικά τουλάχιστον, τους προπονητές ως προς την προετοιμασία τους καθώς το κίνητρο είναι ούτως ή άλλως μεγάλο. Αναμετρήσεις τις οποίες καθορίζουν οι σταρ αλλά πολύ περισσότερο οι αφανείς πρωταγωνιστές, οι αναπάντεχοι. Όπως ήταν τρόπον τινά ο Ντόρσεϊ στους περσινούς Τελικούς. Ή ένας συμπαίκτης του στην Εθνική ομάδα, στα τελευταία δύο «διπλά» του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ για την κανονική διάρκεια της μεγάλης κατηγορίας.

Ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος ψάχνει φέτος τα πατήματά του έπειτα από ένα γεμάτο (επιτυχίες) καλοκαίρι με το εθνόσημο, έχει αποτελέσει τον πλέον κομβικό παράγοντα τόσο στην επικράτηση με 66-54 του Παναθηναϊκού το Φθινώπορο του 2023 όσο και στο 78-71, περίπου έναν χρόνο πίσω.

Στο ματς της περσινής αγωνιστικής περιόδου, μπορεί να μην ήταν εκείνος που έσυρε τον χορό επιθετικά όπως συνέβη με την επιστροφή του στη δράση έπειτα από την τιμωρία του (ραψωδία με 20 πόντους το 2023), παρόλα αυτά συμπλήρωσε ιδανικά τον Ματίας Λεσόρ στη γραμμή των ψηλών με επτά πόντους και +9 για τον Παναθηναϊκό, όσο βρισκόταν στο παρκέ του φαληρικού σταδίου, παρότι είχε χάσει πολλές προπονήσεις και βρισκόταν πίσω από άποψη φυσικής κατάστασης. Ενδεικτικό της συμβολής του.

Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για το 2025-26, βρίσκει τον Έλληνα διεθνή «μαζεμένο», ψάχνοντας την ιδανική ευκαιρία για να βγει μπροστά και να βοηθήσει την ομάδα του. Στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό σε αντίστοιχη κατάσταση το έχει ξανακάνει…