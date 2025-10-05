Όπως είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Φρανκ Νιλικινά έκανε στο Μαρούσι στο ντεμπούτο το με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού εν δράσει. Ο Φρανκ Νιλικινά μετά από μία εβδομάδα προπονήσεων, ατομικών ομαδικών που μπήκε σιγά σιγά στο πνεύμα και τη φιλοσοφία των πρωατθλητών Ελλάδας, έγραψε και την πρώτη του παρουσία μαζί τους.

Αφού ακολούθησε την «ερυθρόλευκη» αποστολή στην Ισπανία για την ταχύτερη δυνατή ενσωμάτωση του στα «θέλω» της νέας του ομάδας, φόρεσε το Νο1 και βγήκε στο παρκέ του Κλειστού του Αγίου Θωμά.

Προφανώς το χρονικό σημείο είναι ακόμα πολύ πρώιμο για ασφαλή συμπεράσματα και μελλοντικά δείγματα γραφής, πλην όμως δεν μπορεί να μην σημειώσει το γεγονός πως στα που έμεινε στο παρκέ, έδειξε να γνωρίζει που πατάει και που βρίσκεται. Ταχυδυναμικός όμως αναμενόταν, πήρε προσπάθειες, δημιουργώντας μάλιστα μερικές από αυτές.

Ο απολογισμός του ημιχρόνου έγραψε 6 πόντους, μία τελική πάσα (που θα μπορούσε να ήταν δύο αν ο Χολ δεν αστοχούσε σε τετ α τετ) και ένα ριμπάουντ για τον Γάλλο άσο που δεν έμοιαζε «ψαρωμένος». Στο δεύτερο μέρος είχε κάποια «άτσαλα» τελειώματα και έμεινε δίχως πόντο στην τρίτη περίοδο (3/8 εντός παιδιάς με 0/3 τρίποντα) αλλά αυτό που ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι η προσαρμοστικότητά του. Διάθεση έδειξε να υπάρχει και μάλιστα διάχυτη.

Στο τελευταίο πεντάλεπτο ποπυ πέρασε ξανά στο παρκέ, έβαλε και το τριποντό του από τη γωνία, το οποίο και πανηγύρισε ο «ερυθρόλευκος» πάγκος, στην αποστολή των παλαιότερων να τον εντάξουν το συντομότερο δυνατό.

Μεταξύ άλλων φανέρωσε πολύ καλά στοιχεία στο ball moving, αποφεύγοντας τα λάθη. Στο φινάλε το κοντέρ έγραψε 12 πόντους με δύο εύστοχα τρίποντα και 4 ασίστ.

Αυτομάτως με την συμμετοχή του στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, ο πρώην ΝΒΑερ έγινε ο 7ος ξένος που χρησιμοποίησαν οι Πειραιώτες, από τους 8 συνολικά (6+2) που έχουν δυνατότητα οι 13 ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Σε κάθε ματς βέβαια, οι έξι μπορούν να δηλωθούν.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι υπεράριθμοι, γι’ αυτό και αναμένεται ροτέισον. Όταν χρησιμοποιηθεί και ο 8ος, τότε οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν φτάσει στο ανώτατο όριο. Συνεπώς η τελευταία – δίχως χρεωμένη αλλαγή – θέση, θα παιχτεί ανάμεσα στον Έβανς και τον ΜακΚίσικ όταν θα βρίσκονται υγιείς και έτοιμοι να βοηθήσουν και να συνεισφέρουν.