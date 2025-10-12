Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ ως θεατές στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κόντρα στον Ολυμπιακό.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την άφιξή του στην Ελλάδα, είθε η ώρα ο Κέντρικ Ναν να χάσει ντέρμπι «αιωνίων». Το τέταρτο ματς συνολικά απ’ όταν ντύθηκε στα «πράσινα».

Ένας μικροτραυματισμός που κουβάλησε από τη Βιτόρια και επιδεινώθηκε στην προπόνηση του Σαββάτου (11.10), τον έθεσαν νοκ-άουτ από την κόντρα απέναντι στον Ολυμπιακό. Ματς-μισό πλεονέκτημα, το απόγευμα της Κυριακής στο ΣΕΦ.

Οι ενοχλήσεις στο γόνατο δεν του επέτρεψαν να θέσει εαυτόν στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν πριν τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, ακολούθησε όμως κανονικά την αποστολή των «πρασίνων» στο φαληρικό στάδιο. Το ίδιο και ο Ματίας Λεσόρ που παραμένει στα… πιτς.

Ως είθισται σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι της Euroleague, το «τριφύλλι» κατέλυσε σε ξενοδοχείο. Διαθέσιμοι και μη και από εκεί ο Παναθηναϊκός πήρε το λεωφορείο για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Αραχτοί με το γυαλί τους, είδαν το ζέσταμα των συμπαικτών τους. Από πολύ νωρίς μάλιστα βγήκαν από τα αποδυτήρια ενώ λίγο πριν μπουν ξανά σε αυτά, τα είπαν για ένα πεντάλεπτο περίπου. Δύο «πυλώνες» του Παναθηναϊκού, οι κύριοι υπεύθυνοι για την κατάκτηση της 7ης ευρωκούπας.

Ο «ψηλός» από τη Μαρτινίκα είχε διάλογο για αρκετή ώρα με τον βοηθό του Εργκίν Αταμάν, Χρήστο Σερέλη ενώ ο Κέντρικ Ναν καθόταν ανέκφραστος, αγέλαστος, αμίλητος κοιτάζοντας που και που το κινητό του.