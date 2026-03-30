Μίνι επισόδειο προκλήθηκε στο ΟΑΚΑ πριν το ημίχρονο του ντέρμπι αιωνίων με πρωταγωνιστή των Βεζένκοφ. Καταγγελίες για εμμετικά συνθήματα από τον Ολυμπιακό.

Το πρώτο ημίχρονο στο Telekom Center Athens ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό κυλούσε ήρεμα μέχρι το 19′. Όταν και πιάστηκαν στα… χέρια αρχικά Ντόρσεϊ και Ναν μετά από επιθετικό φάουλ του πρώτου στον Καλαϊτζάκη. Και εκεί ανέβηκε κατακόρυφα η ένταση.

Οι διαιτητές εξέτεσαν προσεκτικά την φάση στο instant replay και αποφάσισαν την αποβολή και των δυο, απόφαση με την οποία διαφώνησαν οι φιλοξενούμενοι στη θέση τους στο ημίχρονο, τονίζοντας πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν έκανε απόλύτως τίποτα σε αντίθεση με τον αρχισκόρερ των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης, ο οποίος έβαλε το μέτωπό του στο στήθος του αντιπάλου.

Το παιχνίδι όμως είχε πάρει φωτιά και μύριζε… μπαρούτι. Λίγα δευτερόλεπτα πριν εκπνεύεσει το πρώτο μέρος με τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με 60-44, ακούστηκαν απεχθή και υβριστικά σύνθηματα για τον Σάσα Βεζένκοφ από την κερκίδα καθώς και κάποια λόγια από την courtside που έφεραν μία αντίδραση από τον Βούλγαρο σταρ των φιλοξενούμενων ο οποίος απάντησε και τόνισε στον διαιτητή τα πεπραγμένα.

Στιγμές αργότερα και με το τέλος του πρώτου μέρους, οι δύο ομάδες πήγαν προς τη φυσούνα για την ανάπαυλα. Εκεί ο Σάσα Βεζένκοφ επεσήμανε στον Δημήτρη Κοντό, GM του Παναθηναϊκού, τα υβριστικά συνθήματα και τα λεγόμενα των καθήμενων στις court seats, ζητώντας του να παρέμβει και στη συνέχεια μπήκε προς τον διάδρομο των αποδυτηρίων.

Περιστατικό με τον Βεζένκοφ και την courtside στο ΟΑΚΑ μετά από σύνθημα που ακούστηκε, ζήτησε να παρέμβει ο GM του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Κοντός#olegr #vezenkov #paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/zE5LM6BELw — Ole.gr (@Olegr470656) March 30, 2026

Εκτός των άλλων μάλιστα ακούστηκαν υβριστικά συνθήματα και για τους ισχυρούς άνδρες των Πειραιωτών σε αυτή τη μάστιγα που συμβαίνει στα ελληνικά γήπεδα εκατέρωθεν και παντού.

Επιπροσθέτως και σύμφωνα με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, στο τέλος του ημιχρόνου ο κόουτς Μπαρτζωκας πήγε να μιλήσει στους διαιτητές και άνθρωπος που τους συνοδεύει του είπε : «Φύγε από δω ρε μ@λακ@».